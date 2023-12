Il trailer di GTA 6 contiene un riferimento a Red Dead Redemption 2

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 a quanto pare continua a svelare segreti nascosti, l'ultimo dei quali rimanda nientemeno che a Red Dead Redemption 2.

Il sequel di GTA V (lo trovate su Amazon) promette infatti di essere ancora più ricco rispetto a ogni gioco Rockstar uscito in precedenza, tanto che il filmato di reveal sembra confermarlo

Ora, mentre i fan di GTA 6 hanno scoperto un dettaglio nascosto relativo a un animale difficile da notare, qualcun altro avrebbe notato un riferimento all'avventura di Arthur Morgan.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, i fan hanno notato un riferimento a Everett Morgan, un personaggio della modalità online di Red Dead Redemption 2.

Come condiviso dall'utente X/Twitter "_Dyllie_" e originariamente individuato da "tempestGTA", il reveal trailer di GTA 6 contiene un interessante riferimento a Red Dead Online.

Verso la fine del video, vediamo Jason e Lucia buttare giù le porte per rapinare quello che sembra essere un minimarket.

Mentre lo fanno, la porta sulla destra ha un grande adesivo di un uomo barbuto e sorridente, che sembra essere la mascotte di un prodotto chiamato "Uncle Jack's".

L'adesivo non è solo un'anticipazione di alcuni cibi e bevande che potremo acquistare in GTA 6, ma è anche un sottile riferimento a Red Dead Redemption 2.

In Red Dead Online i giocatori possono imbattersi nel manifesto di un personaggio chiamato appunto Everett Morgan, braccato per il suo ruolo nella rapina al treno. Insomma, sembra ben più di una mera coincidenza, non trovate?

Nell'attesa di saperne di più su Everett e non solo, qualcuno ha scoperto una bandiera davvero interessante sullo sfondo di una scena del trailer di GTA 6.

Ma non è tutto: altro fan sono convinti di aver scoperto nientemeno che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel trailer.

Per concludere, sempre parlando di dettagli nascosti nel trailer di Grand Theft Auto 6, il filmato nasconderebbe anche un personaggio di GTA Vice City che in molti credevano morto.