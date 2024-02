La demo di Final Fantasy VII Rebirth non sfrutta affatto le potenzialità di PS5, a quanto pare

Da pochi giorni è disponibile la demo di Final Fantasy VII Rebirth, il secondo capitolo della trilogia remake della storica settima fantasia finale in esclusiva PS5 (anche se non per molto) ma che, a quanto pare, non sfrutta le potenzialità della console ed ha alcuni problemi tecnici.

La demo è stata lanciata giusto qualche giorno fa, dando la possibilità a tutti i giocatori di mettere di nuovo piede nel mondo di Cloud e dei suoi compagni di viaggio in questa nuova avventura.

Advertisement

Tuttavia i giocatori stanno iniziando a notare qualche problema tecnico in questa versione di prova del gioco, supportata anche da alcune considerazione dei responsabili di Digital Foundry.

«La qualità delle texture è pessima, compaiono continuamente e molti luccichii sui dettagli molto fini», ha detto un utente su X, al quale ha risposto John Linneman del portale dedicato alla tecnologia.

Secondo Linneman, la demo di Final Fantasy VII Rebirth «ha alcuni problemi piuttosto sorprendenti e seri», dovuti forse allo strascico dell'utilizzo dell'Unreal Engine 4 che potrebbe aver limitato Square Enix.

Ci sono anche altri problemi, secondo Linneman di Digital Foundry:

«Alcune bizzarre scelte di design riguardo al modo in cui le risorse sono raggruppate insieme. La qualità dell'immagine non è buona in modalità Performance ma almeno funziona bene, suppongo. La cosa divertente, però, è che è 1440p in modalità Performance... quindi la risoluzione non è la causa della qualità dell'immagine sfocata. Ciò è causato da altri problemi.»

La speranza è che la verisone finale di Final Fantasy VII Rebirth possa risolvere definitivamente questi problemi.

La demo gratuita di Final Fantasy VII Rebirth vi permetterà di giocare l'episodio di Nibelheim, il capitolo iniziale della storia, con la possibilità di utilizzare Cloud e Sephiroth in battaglia a vostro piacimento.

Se completerete questa versione dimostrativa, potrete importare il salvataggio nella versione completa per sbloccare i seguenti bonus:

Portafortuna moguri: un accessorio che aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito.

Set da sopravvivenza: una selezione di oggetti utili per l'avventura, come pozioni ed etere.

Set da sopravvivenza: una selezione di oggetti utili per l'avventura, come pozioni ed etere. Inoltre avrete la possibilità di saltare l'episodio Nibelheim nella versione completa, qualora non vogliate ripeterlo dopo aver già completato la demo.

Square Enix ha anche anticipato che la demo si aggiornerà il 21 febbraio 2024 per dare accesso all'episodio dell'area di Junon.

Se volete in ogni caso essere pronti all'arrivo di Final Fantasy VII Rebirth, lo trovate su Amazon in preordine al miglior prezzo su PlayStation 5.