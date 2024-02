Final Fantasy VII Rebirth è esclusiva PS5? Sì, ma non per molto

L'hype verso Final Fantasy VII Rebirth sta salendo sempre di più, visto che il gioco vedrà la luce proprio questo mese.

Il secondo capitolo della trilogia Remake (che potete prenotare su Amazon) porterà infatti avanti la saga di Cloud Strife e soci.

Lo State of Play di ieri sera ci ha del resto permesso di vedere più da vicino il gameplay della nuova esclusiva PS5 di Square Enix, incluso il rilascio di una demo scaricabile gratuitamente.

Ora, come riportato anche da TheGamer, è stato confermato che il gioco è un'esclusiva PS5 solo fino al 29 maggio 2024, il che significa che potrà potenzialmente arrivare sulle altre piattaforme tra pochi mesi.

Una schermata del nuovo trailer promozionale ha infatti rivelato che il gioco sarà un'esclusiva Sony fino ad almeno il 29 maggio di quest'anno.

Ciò significa che Rebirth sarà potenzialmente disponibile solo PS5 solo per tre mesi e potrebbe quindi arrivare su altre piattaforme prima della fine del 2024.

Sebbene l'esclusività di Rebirth per PS5 finisca molto prima rispetto a quella di Remake, lanciato su PS4 nel 2020, è molto improbabile che il gioco venga rilasciato su altre piattaforme in pochi mesi.

Chi si aspettava che il gioco arrivi su Xbox a breve dovrebbe quindi ripensarci, visto che Final Fantasy VII Remake non è ancora arrivato su Series X/S, nonostante abbia ormai diversi anni.

Sembra invece più probabile che il gioco arrivi prima su PC, cosa decisamente più scontata.

Ad ogni modo, in vista dell'imminente uscita ufficiale prevista per il 29 febbraio, anche noi abbiamo già avuto la possibilità di provare approfonditamente Rebrth per ben 3 ore: vi abbiamo raccontato com'è andata nel nostro provato.

Ma non solo: il veterano di Final Fantasy VII Tetsuya Nomura è a quanto pare "nervoso" per le reazioni dei fan al finale di Rebirth rispetto a quello del suo predecessore.