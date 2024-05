La Collector's Edition di GTA 6 è bellissima, ma non esiste

GTA 6 è il titolo più atteso del 2025, sebbene a quanto pare qualcuno ha ora fantasticato su una probabile Collector's Edition del gioco.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon) promette infatti di essere un big assoluto.

Il gioco uscirà durante l'autunno del 2025, e solo allora potremo metterci sopra le nostre mani.

Ora, nel mentre, come riportato anche da GamingBible, un fan ha realizzato una concept art di come potrebbe apparire la Collector's Edition di GTA 6, ed è bellissima.

Pubblicata su r/GTA6 e nata come rivisitazione di un concept originale da parte dell'utente "adamcookie26", questa edizione da collezione di GTA 6 realizzata da un fan contiene una mappa di Leonida, un modellino in scala 1/24 della famigerata auto della copertina, un artbook ufficiale, un portachiavi, bossoli di proiettili e un'elegante scatola in cui riporre il tutto.

Creata in Blender, questa concept art ha già entusiasmato i fan che hanno commentato: «Accidenti, questa roba sembra esattamente come potrebbe essere in futuro, ottimo lavoro!».

Un altro commento ha suggerito che dovrebbe includere una guida invece di un artbook, come quello presente in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sogni a parte, questa sarebbe l'edizione perfetta per Grand Theft Auto 6 quando uscirà il prossimo anno. Chissà che Rockstar non faccia un regalo ai suoi fan dandola davvero alla luce.

Nell'attesa di scoprire come andrà a fine, un insider ha da poco svelato gli attori che doppieranno Lucia e Jason in GTA 6, anche se non sono nomi così conosciuti.

Ma non solo: qualcuno è preoccupato e ha ipotizzato che se Grand Theft Auto 6 dovesse in qualche modo "fallire" ciò potrebbe avere un impatto sull'intero settore dei videogiochi.

Infine, il lancio di GTA 6 sarà accompagnato quasi certamente da un GTA Online 2 ma per i fan andrebbe benissimo così.