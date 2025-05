Clair Obscur svela l'artbook ufficiale (e non si farà attendere a lungo)

Se avete amato gli spettacolari mondi di gioco e i personaggi di Clair Obscur: Expedition 33, sarete felici di sapere che è stato confermato l'arrivo di un artbook ufficiale.

Il capolavoro di Sandfall Interactive (che trovate su Amazon) ha saputo conquistare milioni di fan grazie non solo a un gameplay accattivante e alla sua storia ambiziosa, ma anche e soprattutto con una direzione artistica di tutto rispetto.

Potrete ammirare tutti i dettagli grafici più nel dettaglio grazie all'artbook di Clair Obscur Expedition 33, che sarà pubblicato dalla casa editrice Pix'n Love.

Fortunatamente, non sarà necessario attendere a lungo: come riportato da Noisy Pixel, l'uscita ufficiale è infatti prevista entro la fine del 2025.

Al momento non abbiamo purtroppo alcun dettaglio aggiuntivo su questo prodotto, motivo per il quale non sappiamo neanche il numero di pagine, ma Pix'n Love non ha nascosto il tuo entusiasmo per questa collaborazione, anticipando che «non vedono l'ora» di poterci raccontare di più al riguardo.

Inoltre, devo anche sottolineare che l'annuncio è arrivato esclusivamente per il mercato francese: non è dunque chiaro se sia prevista o meno una release globale dell'artbook.

Personalmente ritengo molto probabile che lo vedremo anche sul nostro territorio, dato l'incredibile successo ottenuto da Clair Obscur Expedition 33, ma è chiaro che non possiamo ancora dare nulla per certo.

Terremo d'occhio come sempre tutte le eventuali novità al riguardo: non appena ne sapremo di più su questo artbook, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordo che il CEO di Sandfall Interactive ha difeso la decisione di non implementare alcun tipo di mini-mappe all'interno di Clair Obscur: Expedition 33, definendole «noiose» e spiegando che il bello dei giochi di ruolo è anche non riuscire a trovare tutti i contenuti nascosti al primo tentativo.

Una scelta che inevitabilmente ha già fatto discutere, ma che ha sicuramente permesso di apprezzare maggiormente le bellissime ambientazioni ispirate dalla Francia della Belle Époque.