La Coca-Cola di League of Legends è probabilmente la bevanda dell'estate

Coca-Cola ama il gaming e ora ce lo dimostra insieme a League of Legends, con un'edizione limitata perfetta per l'estate.

Perché al di là della sua classica popolarità, fatta di personaggi (li trovate su Amazon) e mondi in cui i giocatori amano perdersi, c'è anche chi affronta League of Legends per un po' di relax.

La bevanda più famosa del mondo si era già unita a Fortnite, qualche tempo fa, per creare addirittura un evento cyberpunk.

Delle attività, compresa quella attuale con League of Legends, che sono servite per allontanare dalla memoria dei giocatori la pubblicità a tema gaming che è stata molto odiata.

Ci pensa quindi il titolo di Riot Games a dare nuovo smalto al gusto videoludico di Coca-Cola, con un'edizione limitata disponibile tra pochissimo.

Come riporta VGC, le due aziende hanno collaborato per creare la bevanda "+XP Flavored", parte della linea Coca-Cola Creations, al gusto di "punti esperienza".

Come dichiara Coca-Cola Company, la nuova bevanda «fornirà ai fan e ai giocatori il gusto dei punti esperienza e celebrerà il viaggio di ogni giocatore, sia che si tratti della prima volta sul Rift o sul palco delle finali ai Mondiali alla ricerca della Summoner's Cup.»

Per altro, a partire da oggi, all'interno di League of Legends sarà possibile sbloccare una serie di missioni che premiano i giocatori con emote "Ultimate" in edizione limitata.

I giocatori possono anche scansionare il codice QR sulla loro lattina per visitare l'Hub di Coca-Cola Creations, dove possono trovare l'Ultimate Emote Generator, un filtro Instagram che consente loro di visualizzarsi nello stile delle emote di League of Legends.

Purtroppo c'è una brutta notizia perché, come potrete immaginare, questa Coca-Cola Ultimate Zero Sugar è purtroppo disponibile solo negli Stati Uniti, Canada, Cina, Corea del Sud, America Latina e Africa.

Chissà se questa bevanda servirà a placare gli animi dei giocatori professionisti, che da un po' sono entrati in sciopero contro Riot Games.

La Coca-Cola, per altro, è stata d'ispirazione anche per un personaggio inimmaginabile, in un certo senso: l'Agente 47 di Hitman.