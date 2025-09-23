Kojima Productions sembra davvero non fermarsi mai. Mentre l’attenzione del pubblico è ancora rivolta a OD e Physint, il team guidato da Hideo Kojima ha svelato un progetto che definire curioso sarebbe riduttivo: una vera e propria carta di credito ufficiale Kojima Productions, in collaborazione con MUFG, in arrivo nella seconda metà del 2026, almeno in Giappone.

L’annuncio è passato un po’ in sordina, ma merita di essere messo sotto i riflettori. Secondo quanto riportato, la carta non sarà solo un mezzo di pagamento, ma offrirà “esperienze uniche” esclusive per i fan dello studio, oltre agli usi classici per lo shopping quotidiano.

Non si tratta quindi di un semplice gadget da collezione: ogni acquisto effettuato con la carta dovrebbe generare punti fedeltà, convertibili — almeno in teoria — in merchandising, contenuti speciali e forse perfino prodotti esclusivi legati a Kojima Productions.

Al momento queste ricompense restano oggetto di speculazione, ma l’idea di un ecosistema di ricompense legato a Hideo Kojima non può che intrigare i fan.

La collaborazione con MUFG, una delle banche più grandi del Giappone, segna un passo piuttosto inedito per uno studio di videogiochi. Si tratta di una mossa che fonde lifestyle e intrattenimento, e che potrebbe diventare un modello anche per altri brand in futuro.

L’unica nota dolente? Almeno per ora il lancio sarà limitato esclusivamente al Giappone, un aspetto che inevitabilmente lascia i fan occidentali a bocca asciutta.

In attesa di scoprire il design ufficiale della carta e le eventuali ricompense digitali, resta la sensazione che Hideo Kojima non voglia semplicemente fare videogiochi, ma costruire un intero universo di esperienze intorno al proprio marchio.

