Kojima Productions ha annunciato ufficialmente Death Stranding Mosquito (titolo provvisorio), un ambizioso progetto di film d’animazione sviluppato in collaborazione con ABC Animation Studio.

L’annuncio è arrivato a sorpresa nella notte, accompagnato da un primo teaser trailer che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan della saga.

Il progetto vede il coinvolgimento diretto di Hideo Kojima nel ruolo di produttore, confermando ancora una volta il desiderio del game designer di spingersi oltre i confini del videogioco tradizionale per esplorare nuovi linguaggi narrativi.

Alla regia ci sarà Hiroshi Miyamoto, noto per i suoi lavori nel panorama dell’animazione giapponese, mentre la sceneggiatura è stata affidata ad Aaron Guzikowski, già creatore della serie Raised by Wolves, garanzia di un tono maturo e complesso.

Secondo quanto dichiarato, Death Stranding Mosquito introdurrà un nuovo protagonista, completamente separato da Sam Porter Bridges e dalla storia dei giochi principali.

Questo approccio suggerisce che il film non sarà un semplice adattamento, ma piuttosto un racconto inedito ambientato nello stesso universo narrativo, con l’obiettivo di espandere ulteriormente il mondo creato da Kojima.

Il teaser, seppur brevissimo, offre un assaggio di atmosfere surreali e visivamente ricercate, con un’estetica che richiama i toni malinconici e le tematiche esistenziali del franchise.

Non sono ancora state comunicate date di uscita né finestre temporali, ma Kojima Productions ha confermato che il progetto è in produzione avanzata e che ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.

La mossa rappresenta l’ennesimo passo di Kojima verso la fusione tra cinema e videogioco, dimostrando la volontà di costruire un ecosistema transmediale per il brand.

Se Death Stranding 2 rappresenta in un certo qual modo l’evoluzione del gameplay della serie, Mosquito potrebbe diventare il tassello ideale per espandere la lore e attrarre un pubblico ancora più ampio, portando l’universo creato da Kojima oltre i confini del controller, aspettato anche il film live action.