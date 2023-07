Tekken 8 | Provato - Si inizia a fare sul serio

Il 2023 si può considerare un vero e proprio anno d’oro per i picchiaduro. Pochi mesi fa è arrivato Street Fighter 6 che, come potete leggere nella nostra recensione, si è confermato uno dei migliori picchiaduro mai fatti in assoluto; a settembre arriverà Mortal Kombat 1, già testato in parte in una beta; oggi invece siamo qui per parlarvi di Tekken 8, dopo averlo provato durante il Closed Network Test che si è appena concluso.

Non sappiamo ancora quando Tekken 8 uscirà ma, tra quest’anno e il prossimo, i fan dei fighting game possono solo gioire, dato che i tre più importanti titoli del genere sono tornati con tante novità interessanti.

Il nuovo capitolo del picchiaduro di Bandai Namco finalmente si mostra giocabile per la prima volta, anche se per il momento per una ristretta cerchia di persone che hanno ricevuto un codice per il test. Eppure, quanto visto è già più che sufficiente per farsi un’idea di come funzioni il nuovo capitolo del picchiaduro 3D, che mette in scena un combat system fedele al passato, ma arricchito da nuove opzioni offensive e tanta spettacolarità in più.

Pugni di ferro incandescenti

Il Closed Network Test di Tekken 8 si è rivelato, per quanto riguarda la quantità di contenuti, molto più corposo di quanto si potesse immaginare.

Il nuovo Heat System rende le battaglie molto più offensive e aggressive.

Nelle battaglie online della prova. Chi ha giocato allo sfinimento il settimo capitolo si ritroverà subito a suo agio, dato che. Le battaglie sono sempre molto veloci e brutali, basate sugli spostamenti al momento giusto, sulla previsione degli attacchi nemici e sulle combo che mantengono il malcapitato avversario in volo mentre viene colpito – ossia le juggle combo, ormai marchio di fabbrica della saga.

La grossa novità di Tekken 8 sta nell’Heat System, una sorta di power up disponibile per tutti i personaggi e utilizzabile una sola volta per round. L’Heat System ha un’attivazione chiamata Heat Burst, che può essere innescata semplicemente premendo una combinazione di tasti appositi o R1 sul controller di PS5, unica console su cui per il momento era disponibile la prova.

Il personaggio eseguirà un attacco e subito dopo si ritroverà in modalità Heat. Ma questo attacco non è l’unico modo per attivare la modalità: ogni personaggio ha infatti vari attacchi, anche concatenabili in una combo, che permettono di entrare istantaneamente in modalità Heat e magari di seguire con uno scatto fulmineo l’avversario per metterlo sotto pressione. Questa manovra è chiamata Heat Engager e fornirà anche dei frame di vantaggio sulle mosse successive.

I vantaggi della modalità Heat sono ancora molti. Innanzitutto, ogni colpo inflitto agli avversari in parata provocherà del danno effettivo; inoltre, ciascun personaggio, mentre è in questo stato, avrà delle nuove mosse da utilizzare oppure guadagnerà degli effetti extra per le mosse già esistenti. Nina, ad esempio, potrà far seguire ad alcuni attacchi dei colpi di pistola, mentre Kazuya si trasformerà in Devil Kazuya e alcune mosse ora saranno seguite dal suo famoso raggio laser dagli occhi.

Infine abbiamo l’Heat Smash, eseguibile premendo ancora una volta il comando per l’Heat Burst mentre si è già in questo stato. Il personaggio eseguirà una mossa speciale molto potente e dannosa, ma questa farà anche terminare la modalità Heat istantaneamente.

Torna anche il Rage State introdotto per la prima volta in Tekken 6, che qui ci è sembrato molto simile a quello visto nel settimo capitolo. Si attiva automaticamente quando la salute è molto bassa, potenziando gli attacchi di molto e dando la possibilità di utilizzare la Rage Art, una mossa finale in grado di spazzare via gran parte della vita dell’avversario. Adesso poi, una parte della salute potrà essere parzialmente recuperata attaccando gli avversari, anche se la quantità riottenuta è davvero irrisoria rispetto ai danni inflitti dagli avversari.

Durante il Closed Network Test era possibile affrontare soltanto scontri online classificati; per fortuna però, nell’attesa tra un match e l’altro, era possibile giocare nel Training Mode così da apprendere meglio le mosse dei vari personaggi.

Questa modalità ci è parsa molto migliorata, in linea con gli ultimi picchiaduro che pongono molta enfasi sull’insegnare come funziona il gioco ai giocatori novizi e non solo. Di ogni personaggio era possibile vedere la lista di mosse e chi conosce bene questa saga saprà che non è affatto come uno Street Fighter 6 (nell'attesa dell'arrivo di Tekken 8 potete trovare questo grande picchiaduro su Amazon) o un Guilty Gear, dove ogni lottatore avrà al massimo una decina di comandi.

In Tekken ogni lottatore ha almeno un centinaio di mosse, tra quelle più semplici, come varianti di pugni o calci premuti insieme a un tasto direzionale, a quelle più complesse e difficili da eseguire, come le stringhe che garantiscono automaticamente una combo da dieci colpi. Imparare tutte le mosse di un personaggio di Tekken e ricordarsele è già di per sé un’impresa.

Fortunatamente, nel Training di Tekken 8 era possibile accedere a una lista riassuntiva delle mosse migliori per iniziare a giocare con un determinato personaggio. Volendo, una volta imparate quelle basilari, si può poi passare alla lista completa.

Ogni mossa è accompagnata da una spiegazione e un video in cui viene eseguita, così da far capire subito ai giocatori il suo funzionamento. Inoltre era presente anche la modalità combo challenge, direttamente dal menu di pausa del Training Mode, così da potersi addestrare nelle combo di ogni personaggio. Anche se non era ancora rifinita completamente, ci è parso che questa nuova Modalità Allenamento possa avere una marcia in più rispetto al passato, essendo molto esaustiva nelle spiegazioni su come utilizzare i combattenti.

Infine, tra le novità da segnalare, sembra che anche Tekken 8 avrà la sua modalità di comandi semplificati, un po’ come i Controlli Moderni di Street Fighter 6.

A differenza del picchiaduro di Capcom, però, questi potranno essere attivati o disattivati in qualunque momento, anche nel bel mezzo di un match, premendo semplicemente il tasto L1.

Non abbiamo avuto modo di testarli approfonditamente, ma ci sono sembrati molto efficaci per i giocatori alle prime armi, dato che permettevano con un tasto di eseguire combo aeree, con un altro quelle a terra. Gli altri tasti servono per le mosse speciali, per attivare l’Heat e i colpi legati a questa modalità e infine per utilizzare le Rage Art.

Combinando facilmente i tasti, è possibile variare le combo, così da non eseguire sempre la stessa. Certo, non si ha la varietà di mosse dei colpi normali, ma proprio come i Modern di Street Fighter 6, questi comandi permettono di eseguire mosse molto complesse con facilità, per punire istantaneamente gli avversari colti in fallo. Vedremo se nella versione finale del gioco questo schema di comandi diventerà un’alternativa valida a quelli classici.

Battaglie sempre più spettacolari

Il roster di questa versione di prova di Tekken 8 era già bello nutrito. I sedici personaggi presenti saranno anche tutti volti già conosciuti, ma numericamente sono moltissimi, se si pensa che molti altri picchiaduro al lancio superano di poco la decina di combattenti. Possiamo quindi aspettarci di vederne molti altri prima dell’arrivo effettivo del gioco e probabilmente, in totale, supereranno di molto la ventina.

Nonostante gli sbilanciamenti attuali, i combattimenti di Tekken 8 sono già dannatamente divertenti.

Chiaramente in così poco tempo è stato impossibile analizzare nel dettaglio ogni singolo lottatore, visto anche il nutrito parco mosse di ognuno di loro, eppure quelli che abbiamo provato ci sono parsi

Vogliamo spendere due parole su Jun Kazama, la madre di Jin, che, se si escludono le sue comparsate nella serie spin-off Tekken Tag Tournament, non era giocabile in un capitolo principale dai tempi di Tekken 2. Jun è incredibilmente letale, con un parco mosse molto ampliato in grado di colpire facilmente anche a media distanza facendo danni davvero fuori scala.

Tirando le somme, sui combattimenti di Tekken 8 possiamo dire che sono simili a quelli di Tekken 7, ma dai ritmi molto più aggressivi e brutali, soprattutto in fatto di danni. Le barre della vita si sciolgono con una velocità esagerata e pensiamo che sia anche per questo motivo che lo standard per vincere un match sia trionfare per almeno tre round invece dei consueti due degli altri picchiaduro.

Alcune combo di certi personaggi, come ad esempio Kazuya, Jin o Bryan Fury, possono facilmente fare a pezzi metà barra della vita con una sola semplice sequenza di mosse – senza contare le juggle combo, che possono arrivare a tenere in sospeso per molti secondi i malcapitati personaggi togliendo loro quasi i tre quarti della barra, se un giocatore è molto bravo.

Insomma, è chiaro che c’è bisogno di qualche ribilanciamento per quanto riguarda alcuni combattenti e alcune specifiche mosse; eppure, nonostante questi problemi, Tekken 8 è dannatamente divertente nelle sue battaglie feroci e aggressive. Tra vittorie e sconfitte, ci siamo sempre divertiti con qualsiasi personaggio utilizzato, perché il combat system funziona bene e permette di esibirsi in diverse azioni spettacolari.

Per quanto riguarda il netcode, anche Tekken 8 ora utilizza il Rollback, e questa prova è stata fatta in primis per sondare il comportamento del gioco online. Premettiamo che la connessione con cui abbiamo provato il gioco era di 1 GB in Wi-Fi e solitamente in altri picchiaduro, come Street Fighter 6 o Guilty Gear Strive, non ci ha mai dato problemi particolari anche con giocatori d’oltreoceano.

In Tekken 8, invece, seppur gran parte dei combattimenti siano filati lisci, abbiamo sentito qualche leggero problema di lag, soprattutto contro giocatori americani e asiatici, anche se mai nulla che rendesse gli incontri ingiocabili. Eppure è possibile che con connessioni meno performanti l’esperienza di gioco online possa risentirne molto di più.

Questo Closed Network Test, però, era soltanto una prova per capire come funziona il gioco sia nell’online che nei suoi sistemi e Katsuhiro Harada, storico producer della saga, su Twitter ha risposto a centinaia di fan rassicurandoli che i vari feedback di questa prova saranno ascoltati e in futuro verranno apportati i dovuti cambiamenti.

Insomma, questa versione di Tekken 8 è soltanto una versione in divenire del gioco, che quindi speriamo venga migliorata molto prima dell’effettivo lancio.

Concludiamo spendendo due parole sulla componente grafica.

Su PlayStation 5, l’Unreal Engine 5 con cui il gioco è stato fatto fa la sua grande figura, con effetti particellari che rendono molte mosse spettacolari da vedere e una definizione dei dettagli dei muscoli contratti e delle espressioni facciali dei personaggi davvero incredibile. Sicuramente, al momento, Tekken 8 può facilmente aspirare a diventare il picchiaduro più bello da vedere in circolazione.