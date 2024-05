Kratos "rivive" in Elden Ring, ed è perfetto

Fan di Elden Ring e di God of War, preparatevi a una sorpresa: il modder “MarkusRollo” ha rilasciato una mod che permette di giocare nei panni di Kratos.

L'open world di FromSoftware (che trovate ) ha infatti ricevuto spesso e volentieri mod realmente sorprendenti.

Basti pensare a quella che ha aggiunto a Elden Ring un "tocco" di Bloodborne, che male non è.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, i fan della trilogia originale di God of War posso goderne nell'RPG d'azione di FromSoftware.

Il bello di questa mod è che non si tratta di un semplice scambio di personaggi, visto che viene fornita con un moveset personalizzato, abilità delle armi, icone, descrizioni e altro ancora. Poco sotto, trovate un video che la mostra in azione in tutto il suo splendore.

E sì, potrete anche utilizzare le iconiche Lame del Caos di Kratos, le quali hanno mosse a due e a una mano, oltre a una nuova abilità d'arma per Kratos, chiamata Spartan Slam.

Inoltre, le Lame hanno proprietà di rivestimento dell'arma personalizzate sulla schiena del personaggio, proprio come nei vari capitoli di God of War.

Ma non è tutto: le Lame del Caos hanno parametri di attacco e di difesa personalizzati e possono essere potenziate con le Pietre da forgiatura.

Insomma, si tratta di una mod imperdibile per tutti i fan di God of War: se vi va, potete scaricare il tutto da questo indirizzo, in forma gratuita.

Restando in tema di mod legate al souls di From, una nuova modifica per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciati a un nemico.

Ma non solo: c'è anche chi ha deciso di dare vita a una mod che ha reso il gioco un po' più simile a Sekiro.