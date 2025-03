L’orologio di Neil in Death Stranding 2 è in vendita

Nel mondo di Death Stranding 2, il confine tra il reale e il virtuale è stato abbattuto a tal punto che un elemento iconico del gioco ha trovato la sua strada verso la vita di tutti i giorni.

Del resto, il nuovo trailer di On the Beach ha mostrato un gioco che sembra avere tutte le carte in regola per essere un nuovo capolavoro.

Sto parlando dell'orologio di Neil, un oggetto che nel contesto del gioco ha acquisito una dimensione simbolica legata alla temporalità e alle misteriose leggi che governano Death Stranding (il primo lo trovate su Amazon).

L’orologio, che nella trama pare essere uno degli strumenti di collegamento tra le diverse dimensioni e realtà, è stato reso tangibile in un modo che ha dell’incredibile.

Ma come accade spesso quando la fantasia prende piede nella realtà, il risultato non è mai economico. Poco sotto, trovate alcune bellissime immagini dell'orologio Hamilton in questione, indossato da Hideo Kojima in persona.

In un’operazione di marketing che gioca con la nostalgia e l’innovazione, l’orologio di Neil è stato ricreato come prodotto di lusso.

Difatti, possedere un pezzo così unico non è alla portata di tutti: il costo di quest’edizione limitata (nota come "American Classic Boulton Death Stranding 2 Limited Edition"), ha raggiunto cifre da capogiro, con il prezzo di ben 1.395 franchi svizzeri, ossia circa 1.500 euro, disponibile dal 26 giugno di quest'anno.

Un vero e proprio oggetto da collezionisti, ma anche un’operazione commerciale che lascia riflettere sul valore della realtà aumentata nel gaming e oltre.

Che dire, la linea tra l'universo di Kojima e la nostra realtà si fa sempre più labile... e parecchio costosa.

Restando in tema, sono in molti a chiedersi - dopo il trailer di ieri - se Death Stranding 2 sarà o no collegato a Metal Gear Solid. La risposta è ovviamente no, ma i fan sono ugualmente in delirio.