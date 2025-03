Death Stranding 2 collegato a Metal Gear? No, ma i fan sono in delirio

L'universo di Death Stranding si prepara ad accogliere elementi che richiamano fortemente il celebre franchise Metal Gear Solid, scatenando un'ondata di entusiasmo tra i fan di Hideo Kojima.

Il leggendario game designer giapponese sembra aver inserito nel sequel (il primo lo trovate su Amazon) numerosi riferimenti alla saga che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Il nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach ha rivelato somiglianze sorprendenti che non sono passate inosservate agli occhi attenti degli appassionati, riaccendendo nostalgie e speculazioni sul futuro creativo di Kojima dopo la burrascosa separazione da Konami.

Tra le rivelazioni più eclatanti del recente trailer di Death Stranding 2 spicca la presenza di un personaggio chiamato Neil, interpretato dall'attore italiano Luca Marinelli.

La somiglianza con Solid Snake è talmente evidente da non poter essere considerata casuale. Bandana, atteggiamento e persino le movenze richiamano immediatamente l'iconico protagonista della serie Metal Gear.

Curiosamente, già nel 2020 lo stesso Kojima aveva dichiarato che Marinelli sarebbe stato «l'immagine perfetta di Snake».

Oltre al personaggio di Neil, il trailer mostra anche un imponente mech/creatura che ricorda in modo inequivocabile il Metal Gear Rex (o anche il Metal Gear Sahelanthropus di MGS5), uno degli elementi più iconici della serie originale.

Questi riferimenti arrivano a nove anni di distanza dall'ultimo contatto di Kojima con il franchise che lo ha consacrato, alimentando teorie e speculazioni tra i fan.

Le similitudini tra Death Stranding 2 e Metal Gear Solid hanno inevitabilmente sollevato interrogativi sul possibile collegamento con Physint, il misterioso nuovo progetto di Kojima annunciato come "successore spirituale" di Metal Gear.

Sebbene le informazioni su Physint siano ancora estremamente limitate, i fan speculano su possibili connessioni narrative o concettuali tra i due titoli.

Come riportato anche da ComicBook, la comunità dei fan ha accolto con entusiasmo questi riferimenti a Metal Gear, vedendoli come un ritorno di Kojima alle sue radici creative.

Sui social si moltiplicano teorie e analisi dettagliate di ogni frame del trailer, cercando di decifrare le intenzioni dell'autore giapponese.

Tuttavia, è improbabile per non dire impossibile che esista un collegamento ufficiale con la serie Metal Gear Solid. I rapporti tra Kojima e Konami sembrano rimanere freddi: il designer non è stato coinvolto nel remake di Metal Gear Solid 3 attualmente in sviluppo e appare completamente distaccato dai nuovi progetti legati al franchise presso la sua ex azienda.