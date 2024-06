Kojima si ricorda di P.T., e i fan impazziscono di curiosità

Era il 13 agosto 2014 quando, sul palco della Gamescom, Hideo Kojima presentò un teaser giocabile dal nome di P.T..

Di lì a poco, avremmo scoperto che si trattava di una demo che annunciava Silent Hills, un nuovo progetto in cui Kojima Productions e Konami univano le forze assieme a quelle di Guillermo del Toro.

Advertisement

Così non fu, visto che il progetto fu brutalmente cancellato per via del divorzio tra Kojima e Konami.

Ora, molti anni dopo, sembra però che Kojima non abbia dimenticato P.T., come notato anche sul forum di ResetEra.

«Ho appena notato che Hideo Kojima ha pubblicato questo post su Threads relativo a P.T. il 13 giugno e i commenti sono pieni di persone che si chiedono quale sia il significato di questo post», scrive un fan.

Sì, il decennale dall'annuncio è vicino, ma pubblicare un post del genere con così tante settimane di anticipo è quantomeno sospetto (specie quando si parla di Kojima).

Ciò non ha in ogni caso fatto emozionare i fan, incuriositi da questo post decisamente inaspettato e atipico, specie per uno che sa usare i social piuttosto bene come il buon Hideo.

L'anniversario di P.T., tuttavia, non è mai passato inosservato sotto gli occhi di Kojima, che ha spesso deciso di commentare l'anniversario del progetto, oggi rimosso da PlayStation Store e ingiocabile per chiunque non lo abbia ancora installato sulla sua PS4 (e sono in pochi).

Sappiamo in ogni caso che Kojima ad oggi è al lavoro su un altro horror davvero promettente, che a quanto pare si intitolerà OD, previsto in esclusiva per piattaforme Xbox.

Un gioco, questo, che lo stesso Hideo ha definito “diverso”, qualsiasi cosa questa definizione voglia significare.

Dalle parole di Kojima-san, sembra non si tratti comunque di un ritorno di Silent Hills, cosa che molti fan in cuor loro si augurano ancora.