Kojima e Druckmann sono i "leader" del gaming per Variety

Il mondo dei videogiochi è sempre più importante nella cultura popolare e nel mercato economico globale, e Variety ha stilato una classifica dei "leader" che includono Hideo Kojima e Neil Druckmann.

La "Top Variety’s Entertainment Gaming Leaders List", ovvero l'elenco dei migliori leader dell'intrattenimento ludico è guidato anche dagli autori di Naughty Dog e Kojima Productions.

Variety ha pubblicato un articolo in cui elenca «le persone che aiutano a costruire mondi, creare narrazioni e creare ricordi ogni volta che qualcuno mette un controller nelle loro mani».

Gli Entertainment Gaming Leaders comprendono un ampio spettro di ruoli nel settore, dallo sviluppo di giochi alla creazione di piattaforme all'adattamento multimediale. Ma tutti hanno avuto un ruolo fondamentale in un settore che offre ai propri consumatori l'opportunità di essere coinvolti nella narrazione in un modo che non ha eguali rispetto a qualsiasi altro mezzo.

Tra i nomi messi in risalto ci sono Vicki Dobbs Beck di Lucasfilm, Matt Booty di Microsoft Gaming, ma anche Christian Linke di Riot Games nonché showrunner dell'Arcane di Netflix, e ovviamente Hideo Kojima e Neil Druckmann.

Per quanto riguarda Kojima, il designer viene premiato in particolare per la sua capacità di unire il mondo dei videogiochi al cinema e altri medium di intrattenimento.

«Kojima continua a spingere i confini di ciò che è possibile realizzare con i due medium, ridefinendone l’intersezione artistica», spiega Variety nell'analisi. Lo stesso Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 vorrebbe lavorare con Kojima, tanto è evidente il suo talento e genio.

Druckmann, allo stesso modo, viene premiato per aver contribuito anche al grande successo del The Last of Us di HBO, che si è rivelato un successo globale: «Druckmann continua a dimostrare come l’evoluzione del medium videoludico possa intrecciarsi sempre di più con altre forme di narrazione, offrendo esperienze sempre più coinvolgenti.»

La grandezza di persone come Neil Druckmann è riconosciuta da tutte le persone che entrano in contatto con lui. Tra cui Troy Baker che ha annunciato che tornerà a lavorare al fianco di Naughty Dog.