Arthur Morgan vorrebbe lavorare con Kojima: «È un genio»

Il celebre doppiatore di Red Dead Redemption 2, Roger Clark, ha espresso il desiderio di lavorare con il rinomato sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima.

Clark, noto per aver dato voce al protagonista Arthur Morgan nel sequel di Rockstar Games del 2018 (che trovate su Amazon), ha dichiarato su social media che «Kojima è un genio» e che vorrebbe collaborare con lui.

La possibile collaborazione tra Clark e Kojima, creatore di titoli di successo come Death Stranding e Metal Gear, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, come riportato anche da GamesRadar+.

Molti hanno espresso supporto all'idea, taggando l'account ufficiale di Kojima nella speranza di attirare la sua attenzione.

Un utente ha commentato che se i due lavorassero insieme, il risultato «sarebbe già il gioco dell'anno».

Sebbene possa sembrare un'ipotesi remota, collaborazioni inaspettate non sono insolite nel mondo di Kojima.

Il suo prossimo progetto horror, OD, definito dallo stesso sviluppatore "diverso", è frutto della collaborazione con il comico e regista Jordan Peele.

Il post di Clark sembra aver catturato l'attenzione di Kojima, che ha risposto con emoji di cuore e preghiera.

Questo gesto ha alimentato ulteriormente le speranze dei fan di vedere una futura collaborazione tra i due talentuosi artisti dell'industria videoludica.

L'interesse di Clark per Kojima dimostra il rispetto reciproco tra professionisti del settore e la continua ricerca di nuove sfide creative.

Resta da vedere se questo scambio sui social media si tradurrà in un effettivo progetto comune, ma l'entusiasmo generato suggerisce che ci sarebbe sicuramente un pubblico pronto ad accoglierlo (e la cosa non dispiacerebbe neanche al sottoscritto, ad essere onesti).

Parlando sempre del creatore di Metal Gear Solid, in un recente post che celebra i 23 anni di Sons of Liberty, Kojima ha espresso la sua gratitudine verso i fan, e non solo, con un messaggio abbastanza esplicito.