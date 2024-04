Che fine ha fatto Kingdom Hearts 4? I fan hanno qualcosa da dire

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato ormai due anni fa, il 10 aprile 2024, e i fan sono in attesa di un aggiornamento da parte di Square Enix.

Toccherà pazientare ancora un po' per capire come proseguirà la storia dopo gli eventi del terzo capitolo (che trovate su Amazon).

Advertisement

In attesa di avere qualunque aggiornamento su Kingdom Hearts 4, di recente la compositrice Yoko Shimomura ha confermato che lavorerà ancora una volta sulle sue musiche.

Discutendo in occasione dell'imminente secondo anniversario dell'annuncio su Reddit (via IGN US), i fan si sono rassicurati l'un l'altro che il reveal di Kingdom Hearts 4 è davvero accaduto e che sarà presto seguito da qualche novità.

«Non sono ancora sicuro che tutto questo sia accaduto», ha scherzato JustAquietwallflower. «Ad esempio, tutto questo è vero o no? Sono così pronto a piangere per un nuovo trailer».

I fan si sono anche affrettati a sottolineare - non con un po' di rammarico - che Kingdom Hearts 3 è stato rilasciato più di cinque anni dopo il suo reveal trailer, il che forse spiega perché i giocatori non hanno perso il senso dell'umorismo.

«Sono convinto che [Tetsuya] Nomura pensi che i fan di Kingdom Hearts non invecchino», ha detto forgedfox3. «Mancano solo 11 anni alla sua uscita», ha aggiunto Malkaz45.

«Kingdom Hearts 4 non uscirà finché non ci saranno quattro o sei giochi critici per la storia su piattaforme diverse», ha scritto invece patmorgan234.

Questo perché, nonostante si chiami Kingdom Hearts 4, il titolo in arrivo è ben lontano dall'essere il quarto gioco della serie.

Tra Kingdom Hearts 2 e 3, Square Enix ha pubblicato altri titoli (la maggior parte dei quali con importanti sviluppi della storia) tra cui Re:Chain of Memories, Coded, 358/2 Days, Birth by Sleep, Re:coded, Dream Drop Distance, 1.5 Remix, 2.5 Remix e 2.8 Final Chapter Prologue.

Il primo trailer di KH4 ha mostrato un gameplay con il protagonista Sora, ma Square Enix ha dichiarato che si trattava di una demo dell'Unreal Engine 4, mentre il gioco vero e proprio sarà realizzato con l'Unreal Engine 5. Insomma, staremo a vedere.

Nel mentre, Square Enix ha mostrato il nuovo spin-off mobile della serie: se non dovessero arrivare eventuali ritardi dell'ultima ora, l'uscita di Missing Link è prevista nel corso del 2024.