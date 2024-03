Kingdom Hearts 4 è scomparso, ma c'è un ritorno importante

Sono ormai passati ufficialmente ben 2 anni da quel misterioso trailer che annunciava ufficialmente Kingdom Hearts 4, nuovo capitolo next-gen che proseguirà la storia di Sora, in compagnia degli immancabili Paperino e Pippo.

Da allora non abbiamo però più avuto alcuna reale notizia ufficiale da Square Enix, se non qualche piccolo indizio su come lo sviluppo stava procedendo nella giusta direzione: toccherà dunque pazientare ancora un po' per capire come proseguirà la storia dopo gli eventi del terzo capitolo (che trovate su Amazon).

Un'attesa resa decisamente meno facile dalla stessa Square Enix, che invece di fornire aggiornamenti sul quarto capitolo produce nuove immagini a tema Kingdom Hearts 3, ma se non altro in queste ore è arrivata un'importante conferma ufficiale: KH4 non dovrà rinunciare alla compositrice che, fin dalle origini del serie, ha contribuito a plasmarne il successo con musiche indimenticabili.

In un'intervista rilasciata a IGN US per festeggiare il lifetime achievement award assegnato dai GDC Awards 2024 — in cui Baldur's Gate 3 ha vinto il GOTY — Yoko Shimomura ha infatti svelato di essere già al lavoro su Kingdom Hearts 4.

Per ovvi motivi, la compositrice non ha potuto condividere dettagli specifici, ma ha svelato che sta lavorando su «un certo numero di canzoni» e di essere piena di lavoro «fino alle ginocchia», tra il quarto capitolo della saga e altri progetti ai quali sta offrendo il suo contributo.

Insomma, è probabile che ci sarà da attendere molto a lungo per Kingdom Hearts 4 — speriamo solo che l'attesa sia più breve del terzo episodio — ma almeno i fan potranno essere certi di non dover rinunciare a una colonna sonora di massimo spessore.

Nel frattempo, Square Enix ha mostrato il nuovo spin-off mobile della serie: se non dovessero arrivare eventuali ritardi dell'ultima ora, l'uscita di Missing Link è attualmente prevista nel corso del 2024.