Kingdom Come Deliverance arriva su Nintendo Switch, ma funzionerà?

Warhorse conferma l'arrivo di Kingdom Come Deliverance su Nintendo Switch, dopo mesi (e anni) di indiscrezioni e una recente comparsata online del porting del gioco di ruolo medievale per la console ibrida.

Il titolo, uscito ormai da un po' di anni su tutte le console e PC (lo trovate su Amazon), arriva dopo aver già creato alcuni problemi sulle versioni per cui Warhorse ha lavorato in origine.

Già all'epoca della nostra recensione, che vi consigliamo di recuperare a questo indirizzo, avevamo raccontato che al lancio di Kingdom Come Deliverance i giocatori hanno dovuto affrontare alcuni problemi tecnici, a fronte di un videogioco che però ha sempre avuto un carisma e delle qualità uniche.

Di un eventuale porting per Nintendo Switch se ne parlava già nel 2021, ma per via della sua pesantezza tecnica era davvero difficile immaginare che il gioco di Warhorse potesse riuscire a girare dignitosamente su Nintendo Switch.

A quanto pare il team di sviluppo ha trovato una quadra, o almeno speriamo, perché poco fa è arrivata la conferma che Kingdom Come Deliverance arriverà su Switch nel 2024.

Lo ha annunciato direttamente Warhorse nei suoi canali social, svelando anche che il porting delle avventure di Henry arriverà nei primi mesi del 2024 e sarà sviluppato in collaborazione con Saber Interactive.

Gli autori di Snowrunner, attualmente a lavoro su Space Marine 2 e John Carpenter's Toxic Commando, aiuteranno Warhorse a comprimere il mondo di Kingdom Come Deliverance all'interno della console portatile.

Non è chiaro al momento se la versione del gioco di ruolo medievale conterrà anche i DLC o meno, e la speranza è che gli anni trascorsi dal lancio possano permettere al team di offrire un pacchetto completo.

L'altra speranza è che questo porting non diventi come quello della Batman Arkham Trilogy, che su Nintendo Switch ha un episodio che è letteralmente ingiocabile. Ma che, se non altro, contiene un toccante ed esclusivo omaggio a Kevin Conroy.