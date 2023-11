Come gira Batman Arkham Knight su Switch? Malissimo, pare

A breve potremo rivivere le avventure del Cavaliere Oscuro su Nintendo Switch grazie all'arrivo di Batman Arkham Trilogy, la trilogia completa di Batman Arkham pensata esclusivamente per la console ibrida.

La compilation (potete prenotare su Amazon) sarà a tutti gli effetti l'edizione definitiva per i fan della serie, visto che includerà tutti e 3 i capitoli della serie e i loro rispettivi contenuti aggiuntivi in un unico pacchetto.

Questa edizione fu annunciata a sorpresa lo scorso giugno durante un Nintendo Direct.

Successivamente, il titolo è stato ufficialmente rinviato all'1 dicembre 2023, quindi ormai ci siamo. Anche se, a quanto pare, il Crociato Incappucciato non vada un granché bene su Switch.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Batman: Arkham Knight girerebbe molto male sulla piattaforma ibrida.

Al momento in cui scriviamo, la trilogia di Batman Arkham non è ancora disponibile, ma sembra che le copie fisiche siano state rilasciate in anticipo e siano arrivate nelle mani dei giocatori.

Uno di questi giocatori è lo YouTuber GameRiot, che ha caricato alcuni filmati della prima mezz'ora di gioco, e dire che le prestazioni sono scarse sarebbe un eufemismo.

Il gioco, del resto, ha una storia molto difficile per quanto riguarda le sue prestazioni su piattaforme differenti da quelle native.

Al momento del lancio, il gioco funzionava così male su PC che lo sviluppatore Rocksteady Studios ha dovuto cancellare il titolo dal listino per risolvere i problemi e scusarsi con i fan per il suo rilascio.

A distanza di oltre otto anni, sembra che Rocksteady non abbia imparato la lezione: Arkham Knight sarebbe infatti "ingiocabile" su Nintendo Switch.

Fortunatamente, Arkham Asylum girerebbe piuttosto bene (ma con qualche calo di frame rate) sebbene sia Batman: Arkham City il titolo meglio ottimizzato.

La trilogia di Batman Arkham sarà dunque disponibile tra poche ore: toccherà avere ancora un po' di pazienza prima di scoprire come si comporterà su Nintendo Switch.

In ogni caso, cogliamo l'occasione per avvertirvi che l'edizione fisica includerà soltanto il primo dei 3 giochi su cartuccia: il resto della trilogia dovrà essere scaricato sulla vostra console da internet.

Ma non solo: la nuova versione Switch della compilation avrà anche un extra gratuito a tema The Batman.