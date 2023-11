Killer Instinct sarà anche gratis: annunciata la Anniversary Edition

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato il potenziale ritorno a sorpresa di Killer Instinct: poche ore fa si è svolta come previsto una nuova diretta streaming, che ha svelato delle novità decisamente interessanti.

Nessun nuovo capitolo per la saga picchiaduro, sfortunatamente, ma questo non significa che l'ultimo episodio sia stato abbandonato: dopo ben 10 anni dal lancio su Xbox One, Iron Galaxy Studios ha aggiornato una corposa nuova patch di bilanciamento, con diversi buff e nerf dei personaggi giocabili.

Ma ovviamente non si tratta dell'unica novità di rilievo: come riportato da Pure Xbox, gli sviluppatori hanno annunciato Killer Instinct Anniversary Edition, una versione migliorata e aggiornata dell'adrenalinico picchiaduro in esclusiva su Xbox e PC.

Si tratta a tutti gli effetti di un upgrade gratuito per chiunque possedesse già la Definitive Edition, disponibile anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), mentre per tutti gli altri giocatori sarà proposta al prezzo di 29.99$ — presumibilmente 29.99€ per i giocatori europei.

Questo significa a tutti gli effetti che la Definitive Edition sta per essere ritirata dal mercato e presto non sarà più acquistabili: tutti i contenuti di questa edizione come personaggi giocabili, i VIP Double XP Booster e accessori a tema per le festività saranno automaticamente inclusi nel nuovo pacchetto.

L'unica eccezione, sfortunatamente, è relativa alle versioni classiche di Killer Instinct 1 e 2, che non saranno più incluse come parte del pacchetto. Resteranno comunque disponibili in caso di acquisto della Definitive Edition prima del suo ritiro dal mercato.

Non è chiaro se vi sia l'intenzione di vendere separatamente o meno Killer Instinct Classic 1 e 2, anche se è decisamente un peccato che sia stato scelto di non re-includerli. La decisione potrebbe essere stata presa per via della loro valutazione di età, visto che i giochi sono ritenuti più adulti rispetto all'ultimo capitolo di casa Xbox.

Ci sono inoltre ottime notizie anche per tutti coloro non avessero mai provato il picchiaduro: Iron Galaxy Studios ha confermato che è in arrivo su Steam una versione free-to-play di Killer Instinct. Questa speciale edizione include un solo personaggio giocabile che varierà ogni settimana, ma che può essere utilizzato sia in locale che nelle modalità online.

Al momento non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale per la Killer Instinct: Anniversary Edition, ma vi terremo prontamente informati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Inoltre, non è stato ancora confermato in via ufficiale se questa edizione sarà inclusa su Xbox Game Pass, anche se è decisamente probabile. In ogni caso, sembra che gli utenti iscritti al servizio siano destinati a perdere i primi due grandi classici.

Restando in tema con il servizio in abbonamento, non dimenticatevi di dare un'occhiata agli ultimi giochi in arrivo a novembre e alla lista dei titoli che diranno addio a fine mese.