Xbox Game Pass, 7 giochi gratis dicono addio il 30 novembre

Durante la giornata di oggi è arrivata la notizia che non fa piacere leggere: ben 7 giochi gratis sono pronti ad abbandonare ufficialmente il servizio in abbonamento.

Come è ormai noto, Xbox Game Pass si aggiorna costantemente per includere tantissimi titoli di spessore e indie, molti dei quali sono disponibili fin dal day one.

Proprio in queste ore sono stati infatti resi noti gli ultimi titoli che arriveranno a novembre.

Purtroppo, nel caso dei giochi di terze parti, queste inclusioni non dureranno per sempre e hanno una scadenza ben precisa: per questo motivo, il catalogo è sempre pronto ad informarci per tempo per svelare quali titoli sono pronti a lasciarci ogni metà e fine mese.

È dunque arrivato il momento di scoprire quali sono tutti i titoli che ci diranno ufficialmente addio il 30 novembre, come riportato sul sito ufficiale di Xbox:

Xbox Game Pass: giochi rimossi da fine novembre 2023

Anvil (Cloud, Console, and PC)

Battlefield 1943 (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Console and PC) EA Play

Disc Room (Cloud, Console, and PC)

Eastward (Cloud, Console, and PC)

Grid (Console) EA Play

Tra i giochi che stanno per dirci addio non possiamo che segnalarvi Grid, il noto racing di EA

Avete all'incirca due settimane per poter scaricare e provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi: ovviamente, vi ricordiamo che potrete anche sceglierli di acquistarli con uno sconto speciale prima della loro rimozione, se abbonati a Xbox Game Pass.

