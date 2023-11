Killer Instinct, c'è una data da segnare sul calendario

Killer Instinct è sicuramente uno dei maggiori esponenti del genere dei picchiaduro anni '90, al fianco di serie come Mortal Kombat e Street Fighter.

L'ultimo capitolo della serie uscito su Xbox (che trovate su Amazon) è stato sicuramente apprezzato dai fan, sebbene la serie sia poi stata nuovamente messa da parte.

Advertisement

Nella nostra vecchia recensione vi abbiamo raccontato che «Killer Instinct è un titolo maturo, che mescola sapientemente un lavoro qualitativo particolarmente alto sia in single player che in multiplayer, con una particolare attenzione al competitivo».

Ora, dopo che alcuni mesi fa c'era stato un accenno a un nuovo, presunto capitolo della serie di picchiaduro a incontri, arrivano ora altre buone nuove.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, il 22 novembre alle 22 ora italiana andrà in onda uno streaming con Iron Galaxy (ossia il team di sviluppo che ha lavorato alle stagioni 2 e 3 di KI), in concomitanza con il 10° anniversario del gioco.

Probabilmente verrà resa nota una data di rilascio per il prossimo aggiornamento gratuito, che aggiungerà a quanto pare il supporto 4K su console Xbox Series X/S.

Annunciato in precedenza per l'autunno 2023, l'update migliorerà anche il matchmaking e i tornei, implementando modifiche al bilanciamento del roster.

Naturalmente, data la tempistica dello streaming, Microsoft potrebbe presentare anche anche il prossimo capitolo della serie, che si dice sia in "sviluppo attivo". Considerando il successo di giochi come Street Fighter 6, la cosa non sorprenderebbe più di tanti.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, visto che la prossima settimana sarà decisamente interessante per tutti i fan di Fulgore, Sabrewulf e soci.

Il tutto, mentre anche la serie di Mortal Kombat pare se la stia passando piuttosto bene, non solo con il nuovo capitolo videoludico della serie, ma anche con un nuovo film in arrivo che promette grandi cose.