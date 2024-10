Jyamma e le critiche a Enotria: «Noi sappiamo quanto giocano»

Enotria: The Last Song è un titolo di cui si parlerà ancora per un po' di tempo, che se non altro ha gettato un riflettore sopra all'industria dei videogiochi in Italia, tra lodi e critiche.

Il soulslike estivo ispirato al nostro folklore (lo trovate su Amazon) è stato un gioco chiacchierato per vari mesi, prima della sua pubblicazione.

Nelle prime dal lancio, Enotria è riuscito a raccogliere delle critiche positive tramite Steam, con molti utenti che hanno apprezzato la proposta di Jyamma Games pur evidenziandone i difetti.

C'è anche chi lo paragona a Lies of P o addirittura Dark Souls 3 in parte, mentre nel momento in cui scriviamo il titolo ha la valutazione "Nella media" su Steam, con solo il 58% di recensioni positive fornite dal pubblico che ha acquistato il titolo.

Anche guardando al punteggio di Metacritic fissato su 70, Enotria: The Last Song si è rivelato per il momento un gioco buono con degli evidenti difetti su cui Jyamma dovrà lavorare.

Anche di questo ha parlato proprio lo sviluppatore in un'intervista di qualche ora fa rilasciata a Quei Due Sul Server, noti content creator italiani.

Intervistando il gameplay director Roberto Pavan, l'art director Federico Ferrarese e l'head of business Edoardo Basile, Jyamma ha svelato alcune informazioni e curiosità dietro le quinte su Enotria.

Ovviamente si è parlato anche del modo in cui il titolo è stato recepito e, in un frammento della lunga intervista, è stato Edoardo Basile a svelare un particolare retroscena.

Come potete vedere al minuto 51:16, Basile parla delle critiche espresse in particolare da chi ha ricevuto il titolo in anteprima grazie a una chiave digitale:





«Noi sappiamo quanto giocano», spiega Edoardo Basile nello stralcio dell'intervento.

Basile si riferisce alla possibilità di Jyamma Games, come accade per tutti gli studi, di poter monitorare la quantità di ore giocate in relazione alla specifica chiave digitale rilasciata:

«Se io vado a prendere una chiave che è stata distribuita o a un giornalista o a un giocatore io so esattamente quanto ha giocato al gioco. E adesso "copertone".»

Per chi ha visto l'intervista per intero, "copertone" è una frase che Jyamma ha concordato con Quei Due Sul Server per glissare su argomenti su cui non si vuole e/o non si può approfondire in questo momento.

Sembra che Basile si sia voluto comprensibilmente togliere un sassolino dalla scarpa, nella speranza che tutti i feedback possano portare a migliorare Enotria e dare al team l'esperienza necessaria per fare meglio con la prossima produzione.

Nella nostra recensione, invece, vi abbiamo detto che «Enotria si distingue per la sua forte ispirazione al folklore italiano; titolo Jyamma Games tenta il tutto per tutto unendo meccaniche rodate ad altre totalmente originali (vedi le Maschere), per un risultato finale comunque godibile.»

Tuttavia manca ancora la release su Xbox, al centro di una vicenda legata a problemi tecnici per l'approvazione dei software da parte della casa di Redmond.