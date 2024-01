Joker tornerà in Suicide Squad? Rocksteady stuzzica i fan

Rocksteady sta per tornare con il tanto discusso Suicide Squad: Kill the Justice League che, come suggerisce il nome, vedrà gli antieroi della DC Comics affrontare i titolari della Lega della Giustizia in uno scontro senza esclusione di colpi (o almeno lo immaginiamo).

Tra questi anche Superman, di cui siamo recentemente tornati a parlare per via di un vecchio rumor relativo ad un gioco con protagonista l'eroe che Rocksteady avrebbe proposto a Warner Bros.

Uno dei grandi temi relativi a Suicide Squad: Kill the Justice League è capire come si collegherà esattamente alla trama dei vecchi giochi Rocksteady, sul quale il team di sviluppo ha provato a fare chiarezza di recente.

Il production manager Jack Hackett ha confermato che Suicide Squad riprenderà dal finale di Batman Arkham Knight, spiegandoci una volta per tutte cosa abbiamo visto durante quel finale.

E, tanto per creare ulteriore scompiglio, Rocksteady ha di recente fatto un riferimento al personaggio di Joker.

L'iconico villain rimaneva ucciso durante gli eventi di Batman Arkham City, e il suo "fantasma" tormentava proprio il Crociato Incappucciato durante il corso di Arkham Knight, diventando uno dei temi centrali della storia.

In una recente sessione di Q&A che si è tenuta su Discord, Rocksteady ha voluto chiudere la chiacchierata con un teaser (tramite PC Games N).

«Un'ultima cosa prima di partire», ha detto Darroch Brown, community manager di Rocksteady Games, anticipando il reveal: «Dato che abbiamo appena finito di parlare del nostro finale, ecco un'anticipazione per qualcosa che potrebbe arrivare anche più tardi...»

Dopodiché è stata mostrata una serie di concept art in cui si vede Harley Quinn di fronte al Daily Planet, soprannominato per l'occasione "The Daily Chuckle", ovvero "la risatina quotidiana" per scimmiottare il nome originale della sede del giornale di Metropolis, con un'estetica che ricorda decisamente stile e colori del Joker:

La foto che vedete qui sopra è stata pubblicata all'interno della sessione di Q&A e sembra che in qualche modo Joker tornerà, anche sotto forma di ricordo di qualche tipo.

Ovviamente non ci resta che aspettare e capire se, oltre ad essere un tributo a Batman, potremmo fidarci di Suicide Squad e rivedere anche lo storico villain in azione.

