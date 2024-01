Ci gira Suicide Squad sui vostri PC? Ecco i nuovi requisiti

Rocksteady ha da poco rivelato i nuovi requisiti di sistema per PC di Suicide Squad: Kill the Justice League, gioco che non richiederà un hardware di fascia alta per essere giocato regolarmente.

Dopo la trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon) i fan hanno gli occhi puntati sulla "squadra suicida".

Atteso per il mese di febbraio del 2024, il nuovo progetto dedicato al team di antieroi dei fumetti DC Comics è quasi pronto al debutto.

Ora, dopo la prima comunicazione al riguardo, è tempo di scoprire i requisiti minimi e consigliati aggiornati per giocare al titolo su PC.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Rocksteady ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Suicide Squad: Kill the Justice League:

Minimi

1080p, settaggi bassi, 30fps

CPU: Intel i5-8400K o AMD Ryzen 5 1600

Scheda Video: NVIDIA GTX 1070, AMD Radeon RX Vega 56

Memoria: 16 GB

Archiviazione: SSD richiesto



1080p, settaggi bassi, 60fps

CPU: Intel i7-9700K o AMD Ryzen 7 5800X

Scheda Video: NVIDIA RTX 2060 o AMD RX 5700 XT

Memoria: 16 GB

Archiviazione: SSD richiesto



Raccomandati

1440p, settaggi medi, 60fps

CPU: Intel i7-10700K o AMD Ryxen 7 5800X3D

Scheda Video: NVIDIA RTX 2080 o AMD RX 6800 XT

Memoria: 16 GB

Archiviazione: SSD richiesto

Ultra

4K, settaggi alti, 60fps

CPU: Intel i7-12700K o AMD Ryzen 7 7800X3D

Scheda Video: NVIDIA RTX 3080 o AMD RX 7900 XT

Memoria: 16 GB

Archiviazione: SSD richiesto

Per giocare a 4K/High con 60fps, i giocatori PC avranno bisogno di un Intel Core i7 12700K o un AMD Ryzen 7 7800X3D con 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3080 o una AMD Radeon RX 7900XT.

Le specifiche minime per PC puntano a 1080p/impostazioni minime a 30fps. D'altra parte, i requisiti raccomandati sono per 1440p/impostazioni medie a 60fps.

Considerando anche che persino il vecchio Batman Arkham Knight sta ancora ricevendo contenuti, staremo a vedere cosa ne uscirà fuori con questo nuovo GaaS.

Ricordiamo anche che il nuovo gioco della Suicide Squad vanterà anche l’apparizione speciale di Batman.