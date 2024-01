Suicide Squad ha già "ucciso" il Superman di Rocksteady, a quanto pare

Rocksteady sta per tornare con il tanto discusso Suicide Squad: Kill the Justice League che, come suggerisce il nome, vedrà gli antieroi della DC Comics affrontare i titolari della Lega della Giustizia in uno scontro senza esclusione di colpi (o almeno lo immaginiamo).

Tra questi anche Superman che, in passato, è stato collegato proprio a Rocksteady attraverso alcune indiscrezioni. Qualche anno fa, infatti, si era parlato del fatto che il team di sviluppo avrebbe proposto un videogioco sull'Uomo d'Acciaio, scartato poi da Warner Bros.

La proposta sarebbe stata formulata subito dopo la chiusura dello sviluppo di Batman: Arkham Knight, ma l’editore avrebbe deciso di scartarla.

Solo che non è così. Almeno secondo Jason Schreier che, nella sua recente newsletter, ha svelato un retroscena su Rocksteady.

Proprio la fonte dell'indiscrezione originale ha parlato con Schreier di quell'informazione, affermando che le informazioni nascono dalla confusione di una persona vicina alla questione.

Ecco quindi la ricostruzione di Schreier della vicenda:

«In realtà, Rocksteady non ha mai lanciato o lavorato su un gioco di Superman. [...] Dopo l'uscita di Arkham Knight nel 2015, lo studio ha iniziato a lavorare su un gioco Batman VR e poi su un gioco multiplayer non annunciato ambientato in un franchise originale, di cui non è stato riportato in precedenza. Alla fine del 2016, un gioco di Suicide Squad presso lo studio Warner Bros. di Montreal è stato cancellato e la proprietà è stata successivamente ceduta a Rocksteady, che ha iniziato a lavorare sull'attuale iterazione nel 2017.»

Paradossalmente la Suicide Squad ha già ucciso il membro più importante della Justice League di Rocksteady, visto che l'idea di un videogioco di Superman è stata accantonata proprio in favore del videogioco multiplayer in prossima uscita.

La speranza è che Warner Bros possa cambiare idea in futuro, spinta da videogiochi open world di successo già prodotti, per tornare sull'Uomo d'Acciaio prima o poi.

