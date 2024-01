Joker tornerà davvero in Suicide Squad, è ufficiale!

Suicide Squad: Kill the Justice League farà di tutto pur di rendere i giocatori ansiosi di cominciare a giocare al prossimo titolo di Rocksteady, tra cui permettere a Joker di fare il suo caotico ritorno sulle scene videoludiche dei mondi DC Comics.

Già qualche giorno fa Rocksteady aveva stuzzicato i fan sulla possibilità che Joker potesse davvero fare ritorno all'interno di Suicide Squad, e poco fa è arrivata la conferma.

Se l'iconico villain rimaneva ucciso durante gli eventi di Batman Arkham City, e il suo "fantasma" tormentava proprio il Crociato Incappucciato durante il corso di Arkham Knight diventando uno dei temi centrali della storia, Rocksteady ha trovato il modo di recuperare il personaggio.

Lo ha spiegato in un nuovo appuntamento con la serie di video-approfondimenti che raccontano Suicide Squad, stavolta dedicato ai contenuti post-lancio che saranno basati sugli Elseworlds.

Delineando quelli che saranno i contenuti post-lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady ha anticipato l'arrivo di Joker, o almeno di un Joker.

Non si tratta, infatti, della stessa versione che abbiamo visto nella saga dei Batman di Rocksteady, ma di un Joker di un mondo alternativo che sarà un personaggio giocabile tra i contenuti della prima stagione di Suicide Squad.

Questo Joker è stato un membro della Suicide Squad nel suo universo, e verrà in aiuto agli altri antieroi e villain per fare tabula rasa della Justice League corrotta da Brainiac.

I più attenti di voi si saranno infatti accordi che, oltre all'aspetto differente, questo Joker non è doppiato neanche da Mark Hamill. L'attore che, contrapponendosi al compianto Kevin Conroy per Batman, ha dato una voce indelebile per tanti anni al personaggio.

Gli Elseworlds sono infatti dei veri e proprio mondi alternativi che, editorialmente parlando, hanno permesso a DC Comics di raccontare tantissime storie diverse (e ne trovate tante, se siete curiosi, su Amazon in albi da collezione) e da punti di vista insoliti con i personaggi che tutti conoscono.

Tutto questo contribuisce, probabilmente, a quella narrativa "più grande" di cui parlava Rocksteady tempo fa, cercando di convincere i giocatori della bontà di Suicide Squad.