Suicide Squad avrà una storia «più grande» di Batman Arkham

Suicide Squad Kill the Justice League sarà una produzione decisamente diversa da quelle a cui Rocksteady ha abituato i suoi fan, essendo votata maggiormente a un gameplay cooperativo e a una formula live service che ha fatto preoccupare non poco i fan.

Gli autori della trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon) sono infatti noti principalmente per esperienze single player con storie avvincenti: la trilogia videoludica dedicata a Bruce Wayne ha appassionato tantissimi fan del fumetto, attirando anche chi aveva poca familiarità con il personaggio.

Advertisement

Se è proprio la narrazione uno degli aspetti a cui date maggiore importanza in un videogioco, Rocksteady dice di non preoccuparvi: in un'intervista rilasciata al magazine Play (via GamesRadar+), gli sviluppatori sottolineano che Suicide Squad è uno dei loro lavori più ambiziosi a livello di trama.

Un aspetto così curato da aver reso la narrazione di Suicide Squad «la più grande di sempre» per un videogioco sviluppato da Rocksteady, battendo dunque anche l'amatissima trilogia di Batman Arkham.

Il team di sviluppo a tal proposito ha già chiarito che la storia ci spiegherà anche che cosa è realmente accaduto nel finale criptico di Batman Arkham Knight, per intenderci quello che era possibile sbloccare dopo aver completato il gioco al 100%.

Per quanto riguarda invece gli aspetti live service, il team di sviluppo anticipa che ci saranno tanti nuovi contenuti in arrivo dopo il lancio e che l'intenzione è essere generosi con i giocatori, continuando ad arricchire l'esperienza per farli divertire.

Insomma, una nuova richiesta di "fiducia" da parte del team di sviluppo, consapevole che le prime reazioni di critica e community non sono state esattamente entusiasmanti: non possiamo che augurarci che con l'uscita vera e propria tutti i dubbi possano essere spazzati via.

Tra i contenuti post-lancio potrebbe esserci anche un clamoroso ritorno del Joker: se non in prima persona — per ovvi motivi — magari sotto forma di ricordi o ulteriori omaggi.