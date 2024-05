Joker potrebbe essere la prossima bomba di MultiVersus

MultiVersus sarebbe pronto al rilancio, coi vari personaggi di proprietà della Warner Bros. come Batman, Velma e Bugs Bunny in attesa di sfidarsi ancora una volta a colpi di piattaforme.

Il titolo, nato come "rivale" di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli trovate su Amazon) non ha infatti mai detto no a nuove aggiunte e personaggi extra.

MultiVersus tornerà tra noi il prossimo 28 maggio 2024, e solo allora vedremo se questa "seconda vita" gli porterà fortuna.

Ora, come riportato anche da TheGamer, i fan di MultiVersus pensano che un ARG in corso, che dovrebbe terminare oggi, rivelerà il prossimo grande personaggio in arrivo nel gioco: Joker.

Ieri, gli account ufficiali del gioco sui social media hanno condiviso l'immagine di una scatola viola e gialla con un lucchetto intorno, segnalando l'inizio di un ARG in dieci parti che richiede ai giocatori di trovare indizi e rivelare il contenuto della scatola.

Guardando il deludente crossover tra MultiVersus e NHL, i fan rimasti scottati dall'eccessivo entusiasmo per i teaser sui social media ci stanno andando coi piedi di piombo.

L'account di MultiVersus ha però confermato che qualsiasi cosa l'ARG sbloccasse sarebbe stata buona, come hanno detto all'inizio dell'evento: «Fidatevi di noi, ne vale la pena».

Tenendo conto di ciò e dell'imminente ri-uscita del gioco, sembra molto probabile che la scatola contenga un nuovo personaggio, dandoci finalmente la prima idea ufficiale di chi arriverà nel gioco.

Rimane solo una grande domanda: chi c'è nella scatola? L'ultimo grande personaggio di cui si vociferava l'arrivo su MultiVersus prima che andasse offline era Joker, quindi è probabile che sia lui.

Sembra che la versione di Joker sarà doppiata da Mark Hamill, dato che le sue linee vocali sono state trovate in precedenza dai dataminer.

Del resto, il gioco ha anche ingrandito la maggior parte dei combattenti del roster per il suo imminente rilancio, e i fan sono un po' perplessi dalla cosa.

MultiVersus sarà disponibile sulle stesse piattaforme di prima quando tornerà, ossia su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Se volete recuperare il nostro provato, cliccate qui.