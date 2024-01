Itch.io regala 42 giochi, per un periodo di tempo limitato

Gli utenti PC possono scaricare e godere di ben 42 giochi gratuiti per un periodo di tempo limitato, senza alcun vincolo.

Come riportato da SteamGamesPC su X/Twitter (via GamingBible), l'offerta arriva per gentile concessione del sito itch.io e, dato che i giochi inclusi nell'offerta sono oltre quaranta, ce n'è per tutti i gusti.

Attualmente è possibile mettere mano a: River Strike, Steel Titan, Parallel Problems, Treasure Trove Run, Unphased, Dr. Creepinscare's Pumpkin Patch Match, Ungrateful Birds Call of the Desert, Bones In The Boneyard, Fairy Penguin Parade e Orbital Paladin Melchior.

A questi si aggiungono: Village Vampire Feast, Monster Hug, Invasion Versus, Temple of the Wumpus, Liz & Laz Episode 1: The Control Cubes e Koi Puncher MMXVIII.

L'elenco continua: è infatti possibile scaricare anche Expandoscape, Shadow Wrangler, Toony's Daycare Episode One, Toony's Daycare Episode Two, The Manstersoft 3-in-1 Fun-Pak, Ticoban, Car Creator Tycoon, The Simple Life, Z InVasion 2, Project Z, Lost Story, Manacle, Foster Ghost Child, Ouija Rumours, After The First Station, Untangle, Silent Nights, House Cleaner, House Cleaner 2 e Trespasser's Takeover.

L'ultima infornata vede Sky Lab Defender, Campers Killers, Untitled Core Game, DarkViperAU The Game, The Backrooms: Uncovered e Are You There.

Sebbene molti di questi giochi non siano big e costino di base molto poco, è un'ottima occasione per provarli con mano, senza spendere un euro.

Ricordiamo anche che i titoli in questione non resteranno in forma gratuita troppo a lungo, quindi il nostro consiglio è di scaricarli quanto prima.

Parlando ancora di giochi gratis, Steam vi dà modo di provare altre 12 chicche a costo zero.

Ma non solo: Nintendo eShop è sempre molto ricco di demo che potete scaricare e provare gratis: vediamo quali sono le migliori che non dovreste perdere.

Infine, avete ancora pochi giorni anche per mettere mano all'ultimo gioco gratis di Epic Games.