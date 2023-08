iPad ora in sconto del 27%: non fatevi trovare impreparati al back to school!

Siamo tutti ben felici di pensare alle vacanze e a goderci questi momenti di relax: tuttavia, il fatto che Ferragosto sia ormai alle spalle significa anche che manca pochissimo al back to school – il momento in cui, ogni anno, si torna dietro ai banchi per ricominciare a imparare. E se avete deciso di dotarvi (o di dotare i vostri figli) di un iPad dove prendere appunti e consultare i libri di testo, ci sono ottime notizie.

In questo momento, infatti, il noto rivenditore online Amazon sta proponendo un importante taglio di prezzo sul modello base di iPad di nona generazione (qui la recensione del nostro sito gemello TechRadar), che ha tutto quello che serve per accompagnarvi durante le vostre avventure scolastiche. Inoltre, è anche un modello perfetto per prendere appunti, se accompagnato da Apple Pencil o Smart Keyboard di prima generazione (acquistabili entrambe a parte).

Normalmente venduto a 439 euro, l'iPad è proposto a soli 319 euro per il taglio da 64 GB, con uno sconto di ben il 27% sull'abituale prezzo di listino.

Se avete bisogno di più spazio, Amazon propone uno sconto anche sul modello da 256 GB, anche se più ridotto: si parla di un -14%, che vi permette di passare dai 639 euro di listino agli attuali 549 euro.

Il modello da 64 GB proposto a soli 329 euro è dotato di connessione Wi-Fi, che vi permette di collegarlo agevolmente alla linea internet della scuola o del vostro ateneo. È inoltre dotato di touchscreen Retina da 10,2" True Tone, con tutte le note tecnologie di Apple che rendono i suoi display delle vere e proprie finestre splendenti aperte sui vostri contenuti digitali.

Il tablet è equipaggiato con chip A13 Bionic e Neural Engine, per eseguire rapidamente anche le operazioni complesse e durare a lungo nel tempo. Inoltre, grazie alle sue due fotocamere (una frontale da 12 MP e una posteriore da 8 MP con grandangolo) è perfetto anche per condividere i vostri documenti e per partecipare a video lezioni.

Considerando che è molto raro che i prodotti Apple siano proposti in sconto, non possiamo che raccomandarvi di approfittare dell'offerta per farvi trovare pronti al momento del back to school. E, se siete a caccia anche di altri articoli per prepararvi al back to school, ricordate di dare un'occhiata all'apposita area di Amazon.