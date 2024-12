The Witcher 4 potrebbe uscire su... PS6 e Xbox Next

CD Projekt RED ha da tempo annunciato che The Witcher 4, conosciuto internamente come Project Polaris, da poco entrato in piena produzione.

Il successore dell'acclamato The Witcher 3 potrebbe in ogni caso non essere vicino.

Del resto, CD Projekt Red ha promesso che mostrerà il cosiddetto The Witcher Polaris solo a ridosso del lancio, ovvero quando lo sviluppo sarà quasi alla fine.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il gioco potrebbe vedere la luce tra il 2028 e il 2030, secondo le ultime indiscrezioni.

Mentre documenti trapelati da Microsoft indicavano il 2028 come possibile finestra di lancio, gli esperti ritengono più probabile un'uscita nel 2029 o addirittura nel 2030.

Diversi fattori influenzano questa previsione, tra cui i progressi tecnologici che allungano i tempi di sviluppo e la probabile maggiore portata del gioco rispetto al suo predecessore.

Un altro elemento da considerare è lo sviluppo mirato alla prossima generazione di console, prevista per il 2028 secondo le voci di corridoio.

Questo allineamento temporale suggerisce che The Witcher 4 potrebbe essere progettato per sfruttare appieno le capacità dell'hardware di nuova generazione, ossia quella delle presunte PS6 e Xbox Next.

Il lungo periodo di attesa riflette la complessità e l'ambizione del progetto: The Witcher 3, pubblicato nel 2015, ha stabilito nuovi standard per il genere RPG open-world, creando aspettative elevate per il suo successore.

CD Projekt RED si trova ora di fronte alla sfida di superare il proprio capolavoro precedente.

Nonostante la lunga attesa, l'annuncio ha generato grande entusiasmo tra i fan della serie. Del resto, il team di sviluppo ha dimostrato in passato di saper creare esperienze di gioco memorabili, e le aspettative per The Witcher 4 sono già alle stelle.

Per ora, i giocatori possono ingannare l'attesa rivisitando The Witcher 3 con la versione HD Reworked o dando una chance ad altri giochi simili.

Nel mentre, quanto conosci The Witcher? Mettiti alla prova con il quiz che trovate sulle nostre pagine.