Con la nuova PS5, Sony alza i prezzi delle periferiche (ma non in Italia)

Oggi Sony si è lanciata nell'annuncio della nuova incarnazione di PS5, una slim-che-non-è-slim perché andrà a sostituire la versione base della console nel tempo. Contemporaneamente, in Giappone aumenteranno tutti i prezzi delle periferiche.

Inclusi DualSense, che da noi sono ancora al prezzo normale , ma anche gli headset e tutto ciò che è stato prodotto finora per PlayStation 5.

Gli aumenti di prezzo, che si applicano a prodotti tra cui i controller DualSense e le cuffie Pulse 3D, sembrerebbero essere validi solo per il Giappone per il momento.

I nuovi prezzi periferici elencati di seguito verranno applicati a partire dal 18 ottobre:

Controller wireless DualSense (Bianco e Nero Midnight): 9.480 yen (attualmente 7.678 yen)

Controller wireless DualSense (Cosmic Red, Nova Pink, Galactic Purple, Starlight Blue e Grey Camouflage): 9.980 yen (attualmente 8.228 yen)

Cuffie wireless Pusle 3D: 12.980 yen (attualmente 10.978 yen)

Telecamera HD: 7.980 yen (attualmente 6.578 yen)

Telecomando multimediale: 3.980 yen (attualmente 3.278 yen)

Sony ha annunciato il rincaro nel PlayStation Blog nipponico nello stesso momento in cui, insieme a tutto il mondo, scoprivamo l'esistenza della nuova versione di PlayStation 5.

La nuova PS5 è stata ridotta nel volume di oltre il 30% e nel peso del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti. La console sarà disponibile a partire da novembre negli Stati Uniti e verrà "implementato a livello globale nei prossimi mesi".

Il prezzo al dettaglio consigliato per il nuovo modello di PlayStation 5 è il seguente, e arriverà a novembre:

PS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD – €549,99

Edizione digitale PS5 – €449,99

Il dettaglio interessante è che una volta esaurito l’inventario dell’attuale modello PS5, la nuova PS5 diventerà l’unico modello disponibile.

Per quanto riguarda il rincaro delle periferiche nipponiche, invece, non sembra che al momento ci sia una iniziativa analoga dedicata all'Occidente, ma attendiamo come sempre che Sony ci dia delle conferme.

Chissà se in futuro aumenterà anche PlayStation Portal, la discussa docking station portatile che, tra una polemica e l'altra, è andata in ogni caso sold out.