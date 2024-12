Indiana Jones e l'Antico Cerchio è uno dei GOTY 2024, per i fan

Oggi 9 dicembre 2024 è il day-one ufficiale di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'attesissima nuova avventura di Indy sviluppata da MachineGames.

La produzione pubblicata da Bethesda è già disponibile da questo momento per l'acquisto, ma anche per il download gratuito su Game Pass, dopo che era stato precedentemente reso giocabile in Accesso Anticipato.

Oltre alle versioni scaricabili gratuitamente sul servizio in abbonamento (che trovate scontate su Amazon) ovviamente è possibile acquistarlo anche su PC: proprio gli utenti che hanno scelto di dare fiducia e pagarlo a prezzo pieno stanno commentando sul web tutto il proprio entusiasmo per l'ultima avventura di Indy.

Come segnalato infatti da Gamereactor UK, Indiana Jones e l'Antico Cerchio possiede una valutazione complessiva "Molto positiva" su Steam, con il 92% di recensioni positive scritte dagli utenti.

Le review dei giocatori sottolineano come il titolo restituisca la sensazione di vivere le stesse avventure viste nei film del celebre archeologo, al punto che secondo diversi utenti si tratterebbe di uno dei migliori giochi pubblicati nel 2024.

Se le regole di The Game Awards fossero state diverse, Indiana Jones e l'Antico Cerchio avrebbe potuto dunque conquistare perfino una nomination ai GOTY, secondo l'opinione ovviamente della community.

Purtroppo per Indy, ciò non è stato possibile perché non si possono nominare videogiochi usciti oltre una specifica data, considerando che né redattori né utenti avevano davvero la possibilità di giudicarne davvero le qualità.

Potrebbe tuttavia avere una chance nel corso delle edizioni del prossimo anno, quando l'avventura sarà effettivamente candidabile ai diversi award di questo e tanti altri show.

Sebbene sia ovviamente ancora presto per dare giudizi definitivi, sembra che la community abbia apprezzato davvero tanto l'operato di MachineGames.

Nella recensione dedicata, il nostro Domenico Musicò ha premiato Indiana Jones e l'Antico Cerchio con un 8/10, spiegandovi che si tratta di «una delle migliori avventure della serie» che, tuttavia, risente dello scarso dinamismo per le meccaniche in prima persona.

Resta indubbiamente uno dei migliori titoli dedicati all'archeologo che potete recuperare: se non ne avete ancora abbastanza, cogliamo l'occasione per riproporvi la nostra lista di migliori giochi dedicati a Indiana Jones.