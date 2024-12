Indiana Jones e l'Antico Cerchio disponibile gratis su Game Pass, da ora!

Da questo momento potrete finalmente interpretare l'archeologo più amato sul grande schermo: oggi è infatti il day-one di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, precedentemente reso disponibile solo grazie alle versioni in Accesso Anticipato.

I cataloghi di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass si sono aggiornati pochi istanti fa, rendendo già disponibile per il download l'ultima fatica di MachineGames e Bethesda senza costi aggiuntivi.

Un'avventura che ha dimostrato di rispettare lo spirito del franchise: come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, Indiana Jones e l'Antico Cerchio «è una delle migliori avventure della serie, capace di ricreare le grandi atmosfere degli esordi e di offrire ai giocatori una storia che si incastona bene nella timeline».

Una produzione dunque imperdibile per tutti gli appassionati e uno dei giochi gratuiti più importanti della line-up di dicembre e di tutto il 2024 complessivo: se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass, non avete dunque alcuna scusa per non provarlo almeno una volta.

Se le dimensioni del download dovessero apparire proibitive, o se non volete aspettare e iniziare a giocare subito, segnaliamo che con gli abbonamenti Ultimate (che trovate scontati su Amazon) potete accedere fin da subito anche alle versioni in cloud dai vostri dispositivi preferiti.

Di conseguenza, non possiamo che concludere augurando a tutti gli appassionati un buon divertimento con Indiana Jones e l'Antico Cerchio, con la speranza di vivere un'esperienza degna di un museo.

In occasione del day-one dell'ultima fatica Bethesda, vogliamo cogliere l'occasione per ricordarvi tutti i migliori videogiochi dedicati a Indiana Jones, qualora non ne abbiate abbastanza e vogliate recuperare altre avventure del celebre archeologo.

Ricordiamo che attualmente Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile solo su Xbox Series X|S e PC, ma è previsto un suo arrivo anche su PS5 durante la primavera del 2025.