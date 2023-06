Xbox contro PlayStation, Jim Ryan mentì sulla questione Call of Duty

Il confronto tra Microsoft e FTC sta facendo emergere informazioni molto interessanti, come il fatto che Jim Ryan di PlayStation sapeva benissimo i piani di Xbox riguardo Call of Duty.

La prospettiva della presunta esclusività del franchise di sparatutto (Modern Warfare 2 è sempre disponibile su Amazon) per Xbox ha tenuto banco per moltissimo tempo, nonché scatenato le preoccupazioni di PlayStation.

Nonostante la CMA abbia affermato che, secondo delle analisi finanziarie, l'esclusività di Call of Duty su Xbox sarebbe paradossalmente svantaggiosa per l'azienda statunitense, Jim Ryan non ne ha mai voluto sapere.

Al punto che il responsabile di PlayStation arrivò a chiedere degli incontri privati con l'antitrust dell'Unione Europea, per convincere i legislatori a bloccare l'affare Xbox-Activision Blizzard.

Questo perché Jim Ryan è stato sempre preoccupato che PlayStation potesse perdere Call of Duty per sempre, una preoccupazione che ha espresso più volte in più occasioni.

Ma, in un colpo di scena davvero niente male, in queste ore è venuto fuori che Jim Ryan sapeva bene che Microsoft non avrebbe mai tenuto Call of Duty come esclusiva Xbox.

Nell'esposizione delle email richieste dalla FTC (tramite IGN US) viene svelato il fatto che, sostanzialmente, Jim Ryan ha sempre mentito riguardo le vere preoccupazioni di PlayStation.

Ecco la dichiarazione di Ryan sul tema in una email del 20 gennaio 2022:

«Non è affatto una questione di esclusività per Xbox. [...] Stanno pensando in grande e hanno i soldi per fare mosse come questa. Ho trascorso un bel po' di tempo sia con Phil [Spencer, capo di Xbox] che con Bobby [Kotick, capo di Activision Blizzard] negli ultimi giorni. Sono abbastanza sicuro che continueremo a vedere COD su PS per molti anni a venire.»

Questa email è stata mostrata nell'ambito dell'udienza in corso in cui gli avvocati che rappresentano Microsoft e la Federal Trade Commission degli Stati Uniti stanno combattendo per il futuro della proposta di acquisizione di Activision Blizzard.

Questa dichiarazione potrebbe cambiare drasticamente la percezione della FTC sull'affare, la cui preoccupazione principale è relativa proprio all'esclusività di Call of Duty. Anche perché Xbox fece un offerta molto generosa a Sony proprio sul tema, che fu rifiutata.

Vedremo come si evolverà la questione, ma intanto anche Xbox ha lanciato le sue dichiarazioni importanti, ammettendo di aver perso la console war definitivamente.