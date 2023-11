In The Witcher 3 c'è una storia d'amore tragica "segreta"

Videogiochi come The Witcher 3 sono talmente grandi da nascondere segreti per anni ed anni, anche agli occhi dei giocatori più esperti, e tra questi c'è una tragica storia d'amore nel Toussaint che nessuno ha mai scoperto prima.

Se pensate che dopo 400 ore c'è chi ancora sta scoprendo per la prima volta vari NPC sparsi per il Continente, una storia d'amore segreta di corte non è neanche strano che rimanga nell'ombra per tutti questi anni.

Quella che ha raccontato di recente Tomasz Marchewka (tramite IGN US), story director di CD Projekt Red che ha svelato una sottotrama struggente ambientata nel Toussaint.

C'è un personaggio, infatti, che è stato pensato per essere segretamente innamorato di un altro, ma le circostanze hanno tenuto nascosti quei sentimenti.

Si tratta di Damien de la Tour, capitano della guardia ducale di Toussaint sotto la duchessa Anna Henrietta, di cui è innamorato perdutamente.

Nel più classico dei tropi del romanzo storico, per il povero Damien è impossibile riuscire anche solo a immaginare di vivere una vita al fianco di una nobile.

Lo svela Marchewka, parlando di questa storia rimasta segreta per tutti i giocatori:

«Non credo che sia detto da nessuna parte nel gioco, ma presumiamo che lui sia segretamente innamorato di lei. E poiché non è un aristocratico, è impossibile per lui anche solo immaginare che ciò possa essere accaduto. Penso che ci sia un momento in cui lei afferma che sarà in grave pericolo e così via, e lui la guarda e basta. E se sai cosa cercare, in quello sguardo vedi la profondità della relazione. È super sottile, Non so quanto sia trasparente, ma abbiamo sempre ricordato che lui era sostanzialmente disposto a dare la vita per lei, se necessario.»

Insomma, se non avete visto questa storia d'amore non dovete sentirvi troppo in colpa, visto che è stata pensata per essere un elemento di narrazione emergente.

