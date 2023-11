The Witcher 3, CD Projekt sta per fare un regalo gratis ai giocatori

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco molto amato, tanto che CD Projekt RED sta per donare alla community un nuovo modo per prolungare il divertimento.

L'ultimo capitolo della saga di Geralt (che trovate ) è infatti ormai un grande classico immortale

Parliamo di un gioco che è stato acclamato dai fan come uno dei più grandi di tutti i tempi, quindi poco non è.

Ora, mentre i fan continuano a scovare chicche nascoste, nel 2024 The Witcher 3 riceverà un mod editor ufficiale.

Naturalmente ci sono già molte mod per il gioco, ma il supporto ufficiale di CD Projekt RED dovrebbe aprire un nuovo mondo di possibilità (via GamingBible).

«Siamo entusiasti di annunciare che stiamo lavorando a un editor di mod per The Witcher 3: Wild Hunt», ha scritto CDPR su Twitter/X.

«Vi permetterà di creare le vostre esperienze nel gioco creando qualcosa di completamente nuovo o modificando missioni e contenuti esistenti. Abbiamo in programma di rilasciarlo gratuitamente nel 2024».

Insomma, davvero niente male: non ci resta quindi che sperare che gli sviluppatori di CD Projekt rivelino a breve la data ufficiale in cui potremo mettere le mani su questo promettere mod editor gratuito (e i fan ringraziano anticipatamente).

Nell'attesa, vi ricordiamo anche che ci sono altri videogiochi di The Witcher attualmente in lavorazione negli studi CD Projekt RED: chissà se avranno la stessa quantità di contenuti del terzo capitolo.

Ma non solo: se non lo avete fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt di Rivia nell'ultima versione current-gen del suo gioco più famoso in assoluto, nella nostra recensione di The Witcher 3: Wild Hunt.

Infine, da poco Netflix ha annunciato The Witcher: Sirens of the Deep, in cui farà ritorno l'attore che ha dato per primo la voce a Geralt di Rivia.