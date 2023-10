The Witcher 3, fan scopre un PNG nascosto dopo 400 ore

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco molto amato, tanto che qualcuno ha scoperto un segreto nascosto dopo tante ore di gioco.

L'ultimo capitolo della saga di Geralt (che trovate ) è infatti pieno zeppo di chicche da scoprire.

Dopotutto, parliamo di un gioco che è stato acclamato dai fan come uno dei più grandi di tutti i tempi, che poco non è.

Ora, dopo che qualcuno ha trascorso più di un anno alla ricerca di uno specifico Easter Egg di The Witcher 3, è il turno di un nuovo segreto portato alla luce.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, sembra che The Witcher 3 nasconda ancora alcuni segreti, tra cui un povero PNG che sembra essere stato legato a una roccia nella zona di Skellige.

L'uomo, che ricorda Prometeo, si trova sull'isola quasi nudo e apparentemente lasciato morire.

«Ho trascorso 400 ore in questo gioco e non lo avevo mai visto», si legge in un commento sul post Reddit.

L'uomo misterioso sembra far parte della missione secondaria intitolata "Delitto e castigo" e presto scopriamo che è stato incastrato per un omicidio che non ha commesso.

Chiamato Yorg, il PNG implora Geralt di liberarlo e nel caso lo faceste la missione si concluderà con l'offerta di aiutarvi se l'uomo doveste incontrarvi di nuovo.

Molti giocatori sembrano non essersi mai imbattuti in Yorg, e questa è un'ulteriore prova del fatto che, a otto anni di distanza, The Witcher 3 ha ancora molti dettagli e missioni da scoprire.

Restando in tema, ricordiamo anche che ci sono altri videogiochi di The Witcher attualmente in lavorazione negli studi CD Projekt RED: chissà se avranno la stessa quantità di segreti del terzo capitolo.

Inoltre, se non lo avete fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt di Rivia nell'ultima versione current-gen del suo gioco più famoso in assoluto, nella nostra recensione di The Witcher 3: Wild Hunt.