In attesa di Conan il Barbaro, Mortal Kombat 1 mostra il letale T-1000

Mortal Kombat 1 sembra ormai quasi pronto a chiudere definitivamente le novità dell'espansione Kaos Sovrano, con gli ultimi 2 Kombattenti DLC in arrivo per il picchiaduro di NetherRealm.

Dopo aver già visto in azione Ghostface dalla saga di Scream, tra pochi giorni potremo finalmente provare con mano Conan il Barbaro, in arrivo il 21 gennaio per chi ha già acquistato l'espansione completa.

Come sempre ci sarà una formula basata sull'accesso anticipato, motivo per il quale chi ha acquistato solo l'edizione base (che trovate su Amazon) ed è interessato solo ad acquistare singolarmente un personaggio aggiuntivo dovrà attendere qualche giorno in più per la release "ufficiale".

NetherRealm ha deciso di tornare a mostrarci Conan il Barbaro con un nuovo trailer ufficiale, che nello specifico ci mostra una delle sue distruttive Brutality, ma il filmato nasconde anche una piccola sorpresa: c'è un breve teaser dedicato al T-1000, l'ultimo Kombattente DLC annunciato.

Come avete potuto vedere, si tratta soltanto di una delle sue animazioni introduttive prima della battaglia, ma che sembrerebbe confermare come i piani per introdurre il villain di Terminator 2 siano ormai a buon punto.

La descrizione ufficiale del filmato pare confermare anche che Robert Patrick non ha solo offerto le sue sembianze per il look del personaggio, ma che l'attore tornerà a doppiarlo in Mortal Kombat 1.

Un reveal che non era affatto scontato, considerando che le voci originali di Patriota e Conan il Barbaro appartengono a doppiatori diverse dalle star che le hanno interpretate nei relativi franchise.

Purtroppo non è stata ancora svelata una data ufficiale per l'arrivo del T-1000, ma possiamo immaginare che Warner Bros. stia preparando un reveal più dettagliato per mostrarci tutte le sue mosse.

Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità, pur ricordandovi che l'arrivo del cattivo di Terminator 2 potrebbe anche essere l'ultimo DLC del gioco: stando ad alcune indiscrezioni, Warner Bros. avrebbe scelto di interrompere il supporto a Mortal Kombat 1.

La causa sarebbero state vendite deludenti dell'espansione Kaos Sovrano che, come vi ho raccontato nella nostra recensione, ha comunque deluso ampiamente le aspettative della community per via di un prezzo fin troppo elevato e una storia non all'altezza.