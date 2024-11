Mortal Kombat 1 è già alla fine? Warner Bros avrebbe detto stop a nuovi DLC

Non è affatto un periodo semplice per Warner Bros, reduce da diverse strategie a lungo termine per i videogiochi live-service che non sono riuscite a produrre guadagni sufficienti.

Produzioni come Suicide Squad e MultiVersus hanno infatti prodotto ingenti perdite, portando il publisher a ripensare la propria strategia con nuovi videogiochi basati sulle sue IP più importanti, come Batman e Hogwarts Legacy.

Tra i brand citati da David Zaslav c'è stato spazio anche per Mortal Kombat, il che faceva pensare a un futuro radioso per Mortal Kombat 1, ultimo capitolo della serie (trovate la Premium Edition in offerta per il Black Friday su Amazon).

Tuttavia, stando agli ultimi report, pare che NetherRealm potrebbe presto staccare la spina sul suo sviluppo.

L'indiscrezione arriva tramite l'insider _FateUnknown_ sul forum Reddit MortalKombatLeaks, che ha anticipato correttamente diversi contenuti di gioco prima ancora che fossero annunciati dagli sviluppatori.

Secondo il leaker, l'espansione Kaos Sovrano avrebbe portato vendite particolarmente deludenti, al punto che Warner Bros. avrebbe deciso di cancellare lo sviluppo del Kombat Pack 3 e di una seconda espansione della storia.

C'è da dire che effettivamente il DLC è stato una delusione anche per gli appassionati — come vi raccontai nella nostra recensione — e sicuramente il prezzo elevato di 49,99 euro non avrà affatto aiutato a conquistare nuovi utenti.

Una gestione insomma molto discutibile per i nuovi contenuti di Mortal Kombat 1 che, se queste indiscrezioni fossero confermate, avrebbe contribuito a mettere la parola fine ai contenuti aggiuntivi.

Secondo l'insider non usciranno più combattenti aggiuntivi, anche se potrebbe esserci una flebile speranza per qualche Kameo aggiuntivo per i quali i lavori sarebbero già iniziati, anche se ammette di non avere ulteriori conferme al riguardo.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno eventuali conferme o smentite dai diretti interessati.

Se la notizia fosse confermata, Ed Boon sarebbe costretto a rimangiarsi la parola data: prima dell'uscita aveva promesso un supporto molto più longevo di quanto fatto con MK11. Anche se, ovviamente, pare che la decisione finale non spetti certo a lui.