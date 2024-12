Conan il Barbaro sta per scatenarsi su Mortal Kombat 1: ecco trailer e data di uscita

Mortal Kombat 1 si sta preparando ad accogliere il secondo dei personaggi di terze parti previsti per la sua seconda stagione: dopo aver accolto l'iconico Ghostface dalla saga di Scream, è arrivato il momento di accogliere una celebre star fantasy.

Stiamo ovviamente parlando di Conan il Barbaro, che avrà ancora una volta le sembianze di Arnold Schwarzenegger anche nel picchiaduro di NetherRealm Studios (trovate la Premium Edition su Amazon).

Come segnalato da IGN USA, il primo trailer gameplay è stato svelato a sorpresa direttamente da Ed Boon sui suoi canali social, che ha colto l'occasione per svelarci anche la data di lancio: Conan il Barbaro sarà disponibile dal 21 gennaio 2025 per chi possiede l'espansione Kaos Sovrano.

Gli utenti che invece vorranno acquistare il nuovo personaggio DLC seperatamente, dovranno attendere un'ulteriore settimana per il suo esordio sugli store.

Il primo trailer gameplay ci svela un primo sguardo alle sue mosse, oltre a una delle sue introduzioni con il Generale Shao: ve lo proponiamo qui di seguito.

L'interazione tra i due cita una delle più celebri citazioni di Conan il Barbaro, che ribadisce di voler «Schiacciare i nemici e inseguirli mentre fuggono»: frase che il Generale Shao approva, sostenendo che questo è davvero «il meglio della vita».

Ad onor del vero, la frase completa pronunciata da Conan sosteneva che il meglio della vita fosse anche «ascoltare i lamenti delle femmine», ma è facile capire perché questo piccolo dettaglio sia stato tagliato in Mortal Kombat 1.

Nonostante porti le sembianze di Arnold Schwarzenegger, al momento non è stato ancora confermata la voce del personaggio, anche se ci sono buone possibilità che si tratti di Chris Cox: il doppiatore aveva interpretato anche il Terminator di Mortal Kombat 11, dopo tutto.

Ricordiamo che dopo Conan il Barbaro verrà rilasciato il T-1000 di Terminator 2 come personaggio aggiuntivo finale, ma il destino di Mortal Kombat 1 potrebbe già essere segnato.