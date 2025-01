Al via lo Stess Test della Patch 8 di Baldur's Gate 3

In attesa della versione finale, Larian Studios ha lanciato ufficialmente il Patch 8 Stress Test per Baldur’s Gate 3, accessibile su PS5, PC e per tutti gli Xbox Insiders che possiedono il gioco.

Si tratta di un'opportunità unica per i fan di contribuire al perfezionamento del gioco, segnalando bug e testando nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale (cliccate qui).

La Patch 8 rappresenta l’ultimo grande aggiornamento prima della conclusione del ciclo di sviluppo di Baldur’s Gate 3, e promette di arricchire ulteriormente l'esperienza con bug fix, migliorie grafiche e nuove funzionalità.

Gli utenti che partecipano al test sono chiamati a segnalare eventuali bug al team di sviluppo, contribuendo così a garantire una versione finale quanto più stabile e priva di errori possibile.

Si segnala che, per tornare alla versione precedente (Patch 7), sarà necessario uscire dal test, con un conseguente aggiornamento che riporterà il gioco alla versione originale.

Una delle novità più attese di questo aggiornamento riguarda l'introduzione del cross-play, che permetterà ai giocatori di tutte le piattaforme di unirsi nelle sessioni multiplayer.

Per creare una sessione cross-play, i giocatori dovranno accedere al menu multiplayer, selezionare l’opzione Cross-Play e quindi creare la propria partita personalizzata.

Chiunque voglia unirsi a una sessione dovrà semplicemente attendere la comparsa della lobby dell'amico e potrà unirsi alla partita, con la possibilità di godere della piena integrazione tra le versioni console e PC.

Un altro elemento importante è la gestione delle mod: se l'ospite o i partecipanti le utilizzano, una finestra di verifica mostrerà eventuali discrepanze, permettendo agli utenti di aggiornare, installare o disinstallare le mod per garantire la compatibilità.

Il Patch 8 Stress Test non è quindi solo un'opportunità per migliorare il gioco, ma anche un'anteprima delle ultime novità in arrivo, con la possibilità di testare nuove funzionalità come il cross-play.

Vi ricordo anche che su PS5 ieri ci sono stati dei problemi, che non hanno permesso di testare il tutto.