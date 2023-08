In attesa del remake, Oblivion diventa più bello grazie ai fan

Oblivion è il celebre titolo fantasy di Bethesda che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo un classico The Elder Scrolls che i fan non hanno mai dimenticato.

Il quarto capitolo della saga (che trovate tra l'altro ancora su Amazon a ottimo prezzo) è infatti ancora oggi molto apprezzato.

Basti pensare che tempo fa un fan aveva deciso di dare vita a una sorta di fusione tra Skyrim e Oblivion con Skyblivion, un fan remake davvero molto promettente.

Ora, però, il leggendario Oblivion ha ricevuto un texture pack in grado di renderlo ancora più bello da vedere, come riportato anche da DSO Gaming.

Il modder "Bobobass84" ha rilasciato una nuova mod AI-enhanced 4K che migliora tutte le texture di The Elder Scrolls V Oblivion.

Questo pacchetto ha una dimensione di circa 7,8 GB nel suo file zippato e richiederà 21 GB di spazio libero sul disco rigido una volta scompattato.

Come suggerisce il titolo, il modder ha utilizzato tecniche di IA per migliorare tutte le texture del gioco di ben quattro volte.

Questo pacchetto contiene quasi tutte le texture del gioco principale e di tutti i suoi DLC.

Poiché questo pacchetto di texture 4K utilizza tecniche IA per migliorare quelle originali, il tutto mantiene lo stile artistico del gioco, che troppo male non è.

È possibile scaricare queste nuove texture in 4K per Oblivion da questo indirizzo, in forma gratuita.

Restando in tema, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Parlando ancora di Oblivion, anche questo grande classico potrebbe essere pronto a fare il suo atteso ritorno con un remake.

Per quanto riguarda invece l'altrettanto amato Skyrim, da poco è stata resa disponibile una nuova mod per il gioco che piacerà a coloro che amano rubare, in quanto espande le missioni per la Gilda dei Ladri.