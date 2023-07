Il remake di Oblivion sarebbe già in sviluppo, dagli autori di MGS Delta

Un nuovo sorprendente leak potrebbe aver svelato lo sviluppo di un remake del quarto capitolo di The Elder Scrolls: secondo nuove informazioni trapelate in rete, un rifacimento di Oblivion sarebbe già in sviluppo.

Anche se Skyrim ne ha raccolto più che degnamente l'eredità, Oblivion è considerato ancora oggi uno dei capitoli più ambiziosi della serie, anche se per i fan più giovani potrebbe essere invecchiato molto male.

Come segnalato da Xfire, sul noto forum Reddit GamingLeaksAndRumors è infatti emerso un post molto interessante, nel quale si sostiene che un remake di Oblivion sarebbe in lavorazione presso Virtuos Games: una soluzione che servirebbe a rendere il gioco di ruolo più "moderno" e adatto anche al pubblico di nuova generazione.

Il nome di questo studio potrebbe essere familiare ai nostri lettori: si tratta della software house incaricata da Konami per lo sviluppo di Metal Gear Solid Delta, il remake del terzo capitolo della serie.

Se l'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe dunque di un altro rifacimento molto importante di una perla videoludica del passato, anche se ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Non è ancora chiaro se si tratti di un effettivo remake o di una più semplice rimasterizzazione, ma al momento l'uscita sarebbe prevista entro i primi mesi del 2025.

L'utente in questione autore del leak ha purtroppo cancellato l'account dopo aver riportato l'indiscrezione, ma un moderatore del forum Reddit ha potuto confermare di aver verificato la sua identità e che si tratterebbe davvero di un ex dipendente di Virtuos Games.

Il remake/remaster di Oblivion sarebbe uno di cinque progetti attualmente in produzione, ma sarebbe quello più vicino al completamente insieme proprio a Metal Gear Solid Delta: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare conferme ufficiali.

Ricordiamo che anche la stessa Bethesda omaggerà il quarto capitolo di The Elder Scrolls all'interno del suo ultimo ambizioso videogioco: Starfield include infatti anche una nuova versione del fan più odiato di Oblivion.

Nel frattempo, alcuni fan stavano già lavorando a un remake di Oblivion all'interno di Skyrim, ma il progetto ha subito un rallentamento dopo alcune minacce davvero molto pesanti.