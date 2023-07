Immortals of Aveum, il nuovo trailer svela tanti segreti

Non manca molto all'uscita di Immortals of Aveum e, come è giusto che sia, è il momento di scoprire sempre più novità sul titolo.

L'ambizioso progetto fantasy di Electronic Arts, che potete già ordinare su Amazon, porta con sé una bella dose di azione e la promessa di essere un titolo molto adrenalinico.

Dopo averlo visto per la prima volta qualche mese fa, Immortals of Aveum ha continuato il suo percorso inesorabile fino ad oggi.

Lo shooter magico promette di fornire un'esperienza potenzialmente molto interessante e, dopo l'ultimo rinvio, ora ci si avvicina alla data di uscita.

Il 22 agosto, infatti, Immortals of Aveum sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store, ed oggi arriva un nuovo trailer.

Il quale serve a fare un riepilogo di ciò che sappiamo del titolo, con una serie di novità mostrate tra gameplay e ambientazione.

Realizzato dai creatori di Call of Duty e Dead Space, Immortals of Aveum è ambientato in un universo fantasy originale inghiottito dalla magia, straziato da conflitti e sull'orlo della distruzione.

Ascendant Studios è un team indipendente di sviluppatori di grande esperienza, vincitori di premi BAFTA e Game of the Year, mentre EA Originals pubblicherà il titolo di debutto dello studio.

Per quanto riguarda il gameplay, tutta la magia di Immortals of Aveum può essere distillata in tre forme: magia della Forza Blu, magia del Caos rosso e Magia della vita verde.

Nel costruire il proprio personaggio, i giocatori potranno personalizzare le capacità e le mosse del protagonista attingendo alle fonti di magia, personalizzando le mosse attraverso i Sigilli, che garantiranno ulteriori mosse speciali.

Il tutto in un mondo da esplorare ovviamente, con 12 diversi biomi da scoprire a partire da Seren, la patria del protagonisat Jak, per poi avventurarsi in un mondo molto più vasto con 3 hub totali in cui trovare mercanti, personaggi secondarie e altre attività.

