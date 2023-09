Immortals of Aveum è un flop, personale licenziato

EA e Ascendant Studios hanno da poco dato vita a Immortals of Aveum, uno sparatutto dove la magia prende il posto delle armi. Purtroppo, quella che avrebbe dovuto essere una sorpresa di questo 2023 si è rivelata un flop di vendite.

Il progetto fantasy di Electronic Arts aveva la promessa di regalare un'esperienza adrenalinica senza pari.

Dopo essere stato mostrato per la prima volta alcuni mesi fa, Immortals of Aveum è purtroppo stato ignorato da gran parte dei giocatori.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, sembra che le scarse vendite del gioco abbiano portato a un'ondata di licenziamenti.

L'amministratore delegato di Ascendant, Bret Robbins, ha condiviso un post su X, in precedenza Twitter, in cui afferma che il 45% del team è stato licenziato: una decisione «dolorosamente difficile, ma necessaria, che non è stata presa a cuor leggero».

Secondo quanto riportato da Polygon, sono state licenziate circa 40 persone e un ex dipendente ha dichiarato che le scarse vendite di Immortals of Aveum sono state una delle ragioni principali.

Robbins ha continuato: «Sono molto orgoglioso di ciò che il nostro team di sviluppo indipendente ha realizzato con Immortals of Aveum. Insieme abbiamo creato un nuovo studio AAA, una nuova IP, su una nuova tecnologia, in un'epoca della nostra industria in cui ciò è estremamente raro».

«Abbiamo riversato la nostra passione in Immortals, indossando il nostro cuore sulla manica. Lo studio continuerà a lavorare in questo modo mentre sosteniamo lo sviluppo di questo gioco e della nostra IP Immortals con aggiornamenti e offerte future».

Robbins ha aggiunto che le persone colpite dai licenziamenti stanno ricevendo supporto, tra cui «pacchetti completi di liquidazione e assistenza per il collocamento».

Se volete saperne di più sul gioco, recuperate la recensione che trovate sulle nostre pagine.