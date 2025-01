Il vero Geralt torna in Sirens of the Deep: ecco il trailer del film Netflix

Il mondo di The Witcher si espande ancora con Sirens of the Deep, il nuovo film Netflix in arrivo l'11 febbraio 2025 sulla piattaforma di streaming.

Il progetto era stato annunciato tempo fa, e a impreziosire quello che è già è un sicuro interesse per i fan di The Witcher c'è il fatto che Geralt sarà interpretato dal suo storico doppiatore. Ovvero Doug Cockle, che abbiamo imparato ad amare anche in The Witcher 3.

The Witcher: Sirens of the Deep è basato sul racconto breve Un piccolo sacrificio di Andrzej Sapkowski. La storia vede Geralt e Ranuncolo recarsi nella città portuale di Bremervoord, dopo che il principe locale, Agloval, li assume per aiutarlo a conquistare una sirena di nome Sh’eenaz. Le cose prendono però una piega complicata quando entrambi gli innamorati si rendono conto di non voler abbandonare le rispettive vite comode per vivere con l’altro, rischiando di far scoppiare una guerra tra i due regni.

Ecco il trailer di questo interessante progetto:

Dopo il successo di Nightmare of the Wolf, che rimane uno dei migliori progetti animati su Netflix, c’è grande aspettativa per Sirens of the Deep. Se i combattimenti saranno all’altezza di quelli di Nightmare of the Wolf, l’esperienza potrebbe rivelarsi altrettanto spettacolare.

Ecco la logline ufficiale:

«Reclutato per indagare su una serie di attacchi a un villaggio costiero, il cacciatore di mostri mutante Geralt di Rivia è coinvolto in un conflitto secolare tra gli umani e il popolo marino. Dovrà contare su vecchi e nuovi amici per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni sfocino in una guerra totale.»

Parlando di storie videoludiche su Netflix, giusto poche ore fa è arrivato il nuovo trailer della seconda stagione di Castlevania: Nocturne, la serie animata ispirata alla saga capolavoro di Konami.

La stagione videoludica di Netflix continua, e i prossimi saranno il prossimo progetto di Cyberpunk e la seconda stagione di Tomb Raider, già confermata.