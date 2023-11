The Witcher, annunciata la nuova serie con il Geralt originale

The Witcher continua il suo percorso multimediale all'esterno del mondo dei videogiochi, con la nuova serie Netflix annunciata da pochissimo che vedrà il ritorno dell'attore che ha dato vita al Geralt originale.

Quello della serie videoludica di CD Projekt Red, il cui ultimo capitolo potete trovare su Amazon, che ha avuto la voce di Doug Cockle a dare uno spessore narrativo al nostro Strigo preferito.

Advertisement

Un ritorno doppiamente gradito, perché l'attore stava affrontando una grave malattia che, dagli ultimi aggiornamenti, sembrava essere in via di recessione ma tuttavia non del tutto sconfitta.

Doug Cockle aveva dichiarato di aver fatto un controllo casuale alla prostata, scoprendo purtroppo la tremenda notizia. Dopo l'annuncio dell'inizio della terapia all'epoca, ora l'attore avrà la soddisfazione di tornare a lavorare nei panni del personaggio.

Netflix ha infatti annunciato (tramite VGC) The Witcher: Sirens of the Deep, nuova serie animata con protagonista Geralt di Rivia che avrà la voce che gli amanti della saga videoludica hanno imparato ad amare negli anni.

Annunciata durante la Geeked Week 23, The Witcher: Sirens of The Deep è stata descritta come una storia che vi porterà più in profondità nel Continente.

Allo show parteciperanno anche altri attori della serie live-action di The Witcher, quella che ha perso nell'ultima stagione l'amato Henry Cavill.

La serie arriverà alla fine del 2024, ma non c'è ancora una data di uscita precisa.

Per quanto riguarda il futuro della serie live-action, invece, ci sono buone notizie per la quarta stagione.

Nel frattempo gli amanti dei videogiochi avranno di che gioire per quanto riguarda le produzioni Netflix, tra l'uscita del recente Castlevania: Nocturne che ha colpito i fan e il recente reveal della serie di Devil May Cry, annunciata tanto tempo fa che ha avuto un recente teaser che ci mostra le potenzialità dello show.