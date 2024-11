Cyberpunk 2077 si espande con la nuova serie animata Netflix: ora è ufficiale

CD Projekt ha ancora grandi piani per l'espansione di Cyberpunk 2077: dopo un debutto a dir poco burrascoso, oggi il gioco di ruolo è uno dei titoli più amati dalla community degli ultimi anni, fornendo ampi spazi per espandere la narrazione con nuovi adattamenti.

Il successo di Cyberpunk Edgerunners, serie animata pensata fin da subito per non avere molteplici stagioni, ha spinto il team di sviluppo a collaborare ancora una volta con Netflix per un nuovo progetto, ancora una volta sotto forma di anime per la piattaforma in streaming.

Annunciata ufficialmente durante lo scorso settembre con un misterioso teaser, non era tuttavia chiaro se si trattava di un progetto inedito o di una seconda stagione a sorpresa di Edgerunners: adesso sappiamo che è la prima ipotesi a essere esatta, come confermato dalla stessa CD Projekt.

Come riportato da TheGamer, l'annuncio è stato dato dal CEO Piotr Nielubowicz durante l'ultima earnings call, all'interno della quale è stato confermato l'incredibile successo ottenuto da Cyberpunk 2077 e dall'espansione Phantom Liberty (trovate la Ultimate Edition su Amazon):

«Sono inoltre molto felice di annunciare che stiamo lavorando su un altro progetto di animazione ambientato nell'universo di Cyberpunk, che sarà trasmesso su Netflix».

Il CEO ha voluto sottolineare che si tratta di un progetto per l'appunto diverso da Edgerunners, il che dovrebbe permetterci di scoprire altri aspetti nascosti dell'affascinante e letale Night City.

Ovviamente al momento non abbiamo ulteriori dettagli al riguardo, ma se la qualità si avvicinerà a quanto visto in Cyberpunk Edgerunners i fan potranno certamente essere felici di questo annuncio.

Come anticipavamo in precedenza, il CEO ha anche confermato numeri di vendita incredibili per Cyberpunk 2077, che ha ormai raggiunto 30 milioni di copie vendute.

Ci sono anche importantissime novità per il futuro di The Witcher: Project Polaris, nome in codice del quarto capitolo della saga, è ufficialmente entrato in piena produzione.